Українські дрони з “ударним ядром” розбомбили одразу два вертольоти РФ за 150 км від кордону: як це вдалось

Український дрон RAM-2X / © Facebook/Повернись живим

Бійці 429-ї бригади безпілотних систем «Ахіллес» та «Альфи» СБУ провели унікальну операцію, уразивши російські вертольоти Мі-17 та Мі-28 у Воронезькій області РФ. Для ударів було використано новітні українські дрони RAM-2X з «ударним ядром».

Про це повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ та Defense Express.

Бійці «Ахіллеса» спільно з СБУ здійснили високоточний і далекобійний удар, застосувавши дрони-камікадзе (баражувальні боєприпаси) спершу неназваного літакового типу.

На відео, отриманому як із самих ударних безпілотників, так і з розвідувального БпЛА, у високій якості зафіксовано два послідовні влучання — по транспортному вертольоту Мі-17 та ударному Мі-28. Обидві машини перебували на передовому польовому майданчику «підскоку», де здійснюється техобслуговування, дозаправка та підготовка до нових бойових вильотів.

Зазначається, що вертольоти розміщувалися у Воронезькій області. Водночас OSINT-спільнота Dnipro змогла точно встановити локацію — приблизно за 152 км від українського кордону та за 10 км від міста Россош. Це свідчить про значну дальність удару, який став можливим завдяки злагодженій роботі та високому рівню підготовки українських військових.

Місце ураження російських Мі-17 та Мі-28 у Воронезькій області / © Dnipro Osint

Місце ураження російських Мі-17 та Мі-28 у Воронезькій області / © Dnipro Osint

Окремо звертає на себе увагу тип застосованих дронів. Експерти відзначають не лише якісне відео, а й надзвичайно плавне керування — безпілотник фактично «як по рейках» заходить у ціль. Водночас удар став неочікуваним для противника, зокрема через низький рівень шуму. На одному з кадрів видно, що використано апарат літакового типу.

Безпілотник RAM-2X — що про нього відомо

Як пізніше повідомили Defense Express у самій бригаді «Ахіллес», для ураження було застосовано дрон RAM-2X. Його точні характеристики не розголошуються, однак раніше озвучені параметри, зокрема дальність до 120 км, виявилися заниженими. Відомо також, що цей безпілотник оснащений українською бойовою частиною типу «ударне ядро» та активно використовується у зв’язці з розвідувальним дроном «Шарк».

Російські військові, за їхніми ж скаргами, не можуть ефективно виявляти ці апарати або придушувати їх засобами РЕБ.

У бригаді наголошують на системному нарощуванні подібних ударів по цілях на території противника. Так, 27 квітня було уражено радіолокаційну станцію «Каста-2Е» у Бєлгородській області на відстані близько 80 км від кордону України.

Крім того, 29 квітня повідомлялося про успішне ураження РЛС «Небо-М» у тому ж регіоні на відстані приблизно 100 км від кордону.

В усіх випадках використовувався однаковий інтерфейс засобу ураження, і, як підтвердили в бригаді, йдеться саме про цей тип дрона.

Раніше, на основі опублікованих у соцмережах матеріалів, припускалося використання іншого далекобійного безпілотника. Втім, як з’ясувалося, арсенал 429-ї бригади безпілотних систем «Ахіллес» значно ширший.

Дата публікації 08:18, 30.04.26

До слова, командувач СБС Роберт Бровді «Мадяр» заявив, що Росія втратила «мирний тил», оскільки українські дрони тепер вражають цілі на відстані до 2000 км. Пріоритетними цілями є військові об’єкти та нафтопереробні потужності, що забезпечують експорт і фінансування війни.

