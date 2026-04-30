У Нижньогородській області РФ заявили про атаку дронів: лунали вибухи

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 30 квітня в Нижньогородській області Росії пролунали вибухи на тлі повідомлень про атаку безпілотників.

Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів.

За їхніми словами, під ударом опинилися міста Дзержинськ та Кстово. Зокрема, в Дзержинську нібито було чути близько десяти вибухів у різних районах міста. У небі спостерігали спалахи, які, ймовірно, пов’язані з роботою протиповітряної оборони.

Очевидці також стверджують, що російська ППО нібито відбила щонайменше три хвилі безпілотників, починаючи приблизно від 00:40.

У місті Кстово, за повідомленнями місцевих, вибухи лунали в південній та центральній частинах. Близько 02:45 ночі там нібито зафіксували щонайменше три вибухи, після яких спрацювали автомобільні сигналізації та тремтіли вікна у будинках.

Офіційної інформації про наслідки атаки, постраждалих або руйнування наразі немає.

Нагадаємо, в ніч проти 29 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів — під атакою опинилося одразу кілька військових аеродромів.

