Астрологиня назвала знаки зодіаку, які нікому не пробачать відмови
З відмовою — діловою, фінансовою, професійною, особистою — хоч раз у житті стикався кожен із нас.
Насправді це відбувається набагато частіше, але, як правило, це ні для кого не є проблемою — ми просто говоримо собі, що спробуємо в інший час, і станемо набагато щасливішими і, як наслідок, успішнішими.
Але є й ті, хто здатен зробити з такої ситуації справжню проблему — як для себе, так і для інших.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які нікому не пробачають відмови.
Телець
Тельці, хоча за їхнім зовнішнім виглядом цього й не скажеш, мають надмірну гордість, яка часто межує з гордотою. Будь-яку відмову представники цього знака сприймають як приниження, тому вони не тільки запам’ятовують зло, а й за першої слушної нагоди намагатимуться помститися відповідним чином — теж відмовивши в чомусь.
Лев
Леви вважають себе хоч на трохи, але все-таки вищими за інших, тому відмова — на будь-якому рівні — не стільки ображає і злить, скільки дивує їх. Але з повним правом можна сказати, що такий випадок вони запам’ятають надовго, а, можливо, і назавжди, і обов’язково зважатимуть на те, що сталося, спілкуючись із цією конкретною людиною.
Стрілець
Стрільці — щоправда, винятково зовні — не покажуть, що їх образила чиясь відмова, але раз і назавжди запам’ятають цей випадок. Вони не стануть злитися й мститися, але більше ніколи не підуть до закладу, де їм відмовили, й не стануть ні про що просити людину, яка вчинила відповідним чином: навіщо, якщо навколо повно тих, хто відповість згодою?
