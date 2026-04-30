ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які нікому не пробачать відмови

З відмовою — діловою, фінансовою, професійною, особистою — хоч раз у житті стикався кожен із нас.

Автор публікації
Міла Корольова
Коментарі
Насправді це відбувається набагато частіше, але, як правило, це ні для кого не є проблемою — ми просто говоримо собі, що спробуємо в інший час, і станемо набагато щасливішими і, як наслідок, успішнішими.

Але є й ті, хто здатен зробити з такої ситуації справжню проблему — як для себе, так і для інших.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які нікому не пробачають відмови.

Телець

Тельці, хоча за їхнім зовнішнім виглядом цього й не скажеш, мають надмірну гордість, яка часто межує з гордотою. Будь-яку відмову представники цього знака сприймають як приниження, тому вони не тільки запам’ятовують зло, а й за першої слушної нагоди намагатимуться помститися відповідним чином — теж відмовивши в чомусь.

Лев

Леви вважають себе хоч на трохи, але все-таки вищими за інших, тому відмова — на будь-якому рівні — не стільки ображає і злить, скільки дивує їх. Але з повним правом можна сказати, що такий випадок вони запам’ятають надовго, а, можливо, і назавжди, і обов’язково зважатимуть на те, що сталося, спілкуючись із цією конкретною людиною.

Стрілець

Стрільці — щоправда, винятково зовні — не покажуть, що їх образила чиясь відмова, але раз і назавжди запам’ятають цей випадок. Вони не стануть злитися й мститися, але більше ніколи не підуть до закладу, де їм відмовили, й не стануть ні про що просити людину, яка вчинила відповідним чином: навіщо, якщо навколо повно тих, хто відповість згодою?

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie