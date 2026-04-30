Астролог назвал знаки Зодиака, которые никому не простят отказа

Гороскоп / © Credits

На самом деле это происходит гораздо чаще, но, как правило, это ни для кого не является проблемой — мы просто говорим себе, что попробуем в другое врем, и окажемся гораздо более удачливыми и, как следствие, успешными.

Но есть и те, кто способен сделать из такой ситуации настоящую проблему — как для себя, так и для других.

Астролог Людмила Булгакова назвааа знаки Зодиака, которые никому не прощают отказа.

Телец

Тельцы, хотя по их внешнему виду этого и не скажешь, обладают чрезмерной гордостью, которая зачастую граничит с гордыней. Любой отказ представители этого знака воспринимают, как унижение, поэтому они не только запоминают зло, но и при первой удобной возможности постараются отомстить соответствующим образом — тоже отказав в чем-то.

Лев

Львы считают себя хоть на немного, но все-таки выше остальных, поэтому отказ — на любом уровне — не столько обижает и злит, сколько изумляет их. Но с полным правом можно сказать, что такой случай они запомнят надолго, а, возможно, и навсегда, и обязательно будут учитывать произошедшее, общаясь с данным конкретным человеком.

Стрелец

Стрельцы — правда, исключительно внешне — не покажут, что их обидел чей-то отказ, но раз и навсегда запомнят этот случай. Они не станут злиться и мстить, но больше никогда не пойдут в учреждение, где им отказали, и не станут ни о чем просить человека, который поступил соответствующим образом: зачем, если вокруг полно тех, кто ответит согласием?

Новости партнеров