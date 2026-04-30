Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1700
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким потрібно розставити крапки над «і» у стосунках із близькою людиною

День переламного моменту у стосунках із близькою людиною, коли в них можна і потрібно розставити всі крапки над «і».

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Наше рішення, яким би воно не було — захочемо ми залишитися з нею чи ні — в результаті призведе до позитивних життєвих змін, тому його в будь-якому разі необхідно ухвалити.

Сьогодні, 30 квітня, розставити крапки над «і» у стосунках із близькою людиною доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них варто вирішити, варто продовжувати стосунки з нею чи ні.

Лев

Леви змушені будуть з’ясовувати стосунки з близькими людьми, які розлютяться на них так, що готові будуть довести справу до розставання. У підсумку представникам знака доведеться ухвалити непросте — і остаточне — рішення, що виявиться не таким вже й простим завданням.

Діва

Діви вперто відстоюватимуть свою думку до останнього, навіть тоді, коли зрозуміють, що не мають рацію, через що вирішать раз і назавжди посваритися з коханою людиною. Конфлікт, до якого це призведе, буде настільки серйозним, що на порядку денному опиниться питання про розставання.

Скорпіон

Скорпіонам, які люблять сперечатися, сьогодні краще відмовитися від цієї звички. Близька людина, у конфлікт із якою вони вступлять, цілком може вирішити, що з неї досить, і заявити про розрив — представникам знака доведеться докласти максимум зусиль, щоб із нею помиритися.

