Астрологічний прогноз на 30 квітня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день вдалий для роботи над будь-якою важливою справою і ухвалення серйозних рішень — як перші, так і другі виявляться вдалими.
Символ дня: Горн — символ тривоги.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий, ліловий.
Щасливі камені дня: сапфір, гіацинт, лазурит.
За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко і не залишають наслідків, але ігнорувати їх все ж не варто.
Харчування дня: потрібно відмовитися від будь-яких шкідливих продуктів, особливо це стосується жирних і м’ясних страв.
Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.
Дачні роботи дня: можна поливати і підгодовувати рослини.
Магія і містика дня: за допомогою екстрасенсорних здібностей, що проявили цього дня, необхідно скористатися шансом, щоб знайти зниклу річ.
Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть суттєвої інформації, тому не варто брати їхній сюжет до уваги.
Табу дня: не можна перевантажувати зір.
Цитата дня: «Що геніальніший ваш план, то менше людей будуть із ним згодні» (давньокитайський стратег і мислитель Сунь Цзи).
