Астрологія
107
2 хв

Астрологічний прогноз на 30 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Міла Корольова
Горн

Горн / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день вдалий для роботи над будь-якою важливою справою і ухвалення серйозних рішень — як перші, так і другі виявляться вдалими.

Символ дня: Горн — символ тривоги.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий, ліловий.

Щасливі камені дня: сапфір, гіацинт, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко і не залишають наслідків, але ігнорувати їх все ж не варто.

Харчування дня: потрібно відмовитися від будь-яких шкідливих продуктів, особливо це стосується жирних і м’ясних страв.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Дачні роботи дня: можна поливати і підгодовувати рослини.

Магія і містика дня: за допомогою екстрасенсорних здібностей, що проявили цього дня, необхідно скористатися шансом, щоб знайти зниклу річ.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть суттєвої інформації, тому не варто брати їхній сюжет до уваги.

Табу дня: не можна перевантажувати зір.

Цитата дня: «Що геніальніший ваш план, то менше людей будуть із ним згодні» (давньокитайський стратег і мислитель Сунь Цзи).

