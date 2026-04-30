Астрологический прогноз на 30 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день удачен для работы над любым важным делом и принятия серьезных решений – как первые, так и вторые окажутся удачными.

Символ дня: горн – символ тревоги.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый, лиловый.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт, лазурит.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не оставляют последствий, но игнорировать их все же не стоит.

Питание дня: нужно отказаться от любых вредных продуктов, особенно это касается жирных и мясных блюд.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Дачные работы дня: можно поливать и подкармливать растения.

Магия и мистика дня: при помощи проявившая в этот день экстрасенсорных способностей необходимо воспользоваться шансом, чтобы найти пропавшую вещь.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут существенной информации, поэтому не стоит принимать их сюжет во внимание.

Табу дня: нельзя перегружать зрение.

Цитата дня: «Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей будут с ним согласны» (древнекитайский стратег и мыслитель Сунь Цзы).

Читайте также:

