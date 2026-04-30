- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 77
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 30 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день удачен для работы над любым важным делом и принятия серьезных решений – как первые, так и вторые окажутся удачными.
Символ дня: горн – символ тревоги.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый, лиловый.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт, лазурит.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не оставляют последствий, но игнорировать их все же не стоит.
Питание дня: нужно отказаться от любых вредных продуктов, особенно это касается жирных и мясных блюд.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Дачные работы дня: можно поливать и подкармливать растения.
Магия и мистика дня: при помощи проявившая в этот день экстрасенсорных способностей необходимо воспользоваться шансом, чтобы найти пропавшую вещь.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут существенной информации, поэтому не стоит принимать их сюжет во внимание.
Табу дня: нельзя перегружать зрение.
Цитата дня: «Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей будут с ним согласны» (древнекитайский стратег и мыслитель Сунь Цзы).
