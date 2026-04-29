Звезды на премьере культовой комедии: Василий Байдак, Анна Завальская, Альберт Цукренко и другие

Василий Байдак и Анна Завальская

В кинотеатре «Жовтень» состоялась премьера британского фильма «Монти Пайтон и Священный Грааль», которую озвучили украинские комики и комикесы. Ленту представил комик Василий Байдак, который был инициатором возвращения культового фильма на широкие украинские экраны.

Мероприятие посетили певица Анна Завальская, музыкант и журналист Альберт Цукренко, телеведущая Елена-Кристина Лебедь, экс-вице-премьер Украины Павел Розенко, режиссер Павел Остриков, солист группы NAZVA Павел Гоц, комики Олег Свищ и Антон Стенюк, комикесы Лариса Хапуга, Даша Кубик, Лана Чубаха, Наталья Гарипова и другие.

"Монти Пайтон и Священный Грааль" — это дебютная полнометражная работа британского комедийного коллектива «Монти Пайтон», которая вышла в 1975 году и открыла им путь в большое кино. В основе сюжета — вариация на тему легенд о короле Артуре. Вместе с рыцарями Круглого стола он отправляется на поиски Священного Грааля, однако их путешествие быстро превращается в череду абсурдных приключений. Герои сталкиваются с опасностями и испытаниями, нарушающими любые законы логики: от, казалось бы, невинного, но агрессивного кролика до загадок без правильных ответов и странных персонажей, поведение которых невозможно предсказать. Именно эта хаотическая непоследовательность и стала одной из ключевых черт фильма.

Режиссерами ленты выступили Терри Гиллиам и Терри Джонс, а к финансированию присоединились Элтон Джон и участники групп Led Zeppelin, Pink Floyd и Genesis.

Озвучили на украинском героев фильма Василий Байдак, Олег Свищ, Даниил Повар, Марк Куцевалов, Артем Дамницкий, Дядя Жора, Даша Кубик, Трио Разные, Павел Остриков, Иван Люленов, группа Курган & Agregat, Альберт Цукренко (ХЗВ), Андрей Середа, Иван Ищенко (BRYKULETS), Павел Гоц (NAZVA), Иван Розин, Инародный театр абсурда «Горобчик» и многие другие.

В украинский прокат фильм «Монти Пайтон и Священный Грааль», который в прошлом году отметил 50-летие, выйдет 30 апреля.

