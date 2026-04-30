Россиянам противнику будет больно — на фронт скоро поступят новые типы FPV, заявил Флеш.

FPV-дрон

В Украине вскоре появятся новые типы FPV-дронов, которые уже прошли испытания и готовятся к поставке на передовую .

Об этом заявил военный эксперт и специалист по радиотехнологиям Сергей Флеш.

По его словам, эти беспилотники значительно усилят возможности украинских военных на поле боя.

«У нас уже опробованы и скоро поступят на фронт новые типы FPV. Противнику будет больно», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в ближайшее время Украина сможет эффективно контролировать зону на глубину 100-150 км от государственной границы с помощью ударных беспилотников близкого действия. Там же, по его словам, расположены ключевые цели противника.

Кроме того, ожидается дальнейшее наращивание количества дронов для дальних ударов, что позволит расширить географию поражения.

Флэш также намекнул на дополнительные новации, отметив, что "будут еще подарки" для врага.

Он подчеркнул, что новая команда Министерства обороны работает над развитием инноваций и обеспечением армии, в то время как украинские военные эффективно используют имеющиеся ресурсы .

Новости партнеров