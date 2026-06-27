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- Украина
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Оккупанты перекрыли Керченский мост из-за атаки дронов
Захватчики сообщили о новой атаке украинских беспилотников.
Во временно оккупированном Крыму в ночь на 27 июня российские оккупанты перекрывали движение незаконно возведенным мостом через Керченский пролив.
Об этом сообщает «Крымский мост: оперативная информация», а также гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.
Около 4:00 по киевскому времени оккупационная администрация объявила о временном перекрытии движения мостом через Керченский пролив.
По словам Развожаева, в Севастополе якобы продолжались отражения атаки беспилотников, а также работали средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.
Он также заявил, что в Балаклавском районе оккупанты якобы сбили два беспилотника.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму приостановили работу всех детских лагерей на фоне атак Сил обороны Украины по российской логистике.
Мы ранее информировали, что кампания украинских ударов по логистике и инфраструктуре Крыма превратила его в остров без света, воды и горючего.