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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Оккупанты перекрыли Керченский мост из-за атаки дронов

Захватчики сообщили о новой атаке украинских беспилотников.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Мост через Керченский пролив

Мост через Керченский пролив / © Associated Press

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 27 июня российские оккупанты перекрывали движение незаконно возведенным мостом через Керченский пролив.

Об этом сообщает «Крымский мост: оперативная информация», а также гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.

Около 4:00 по киевскому времени оккупационная администрация объявила о временном перекрытии движения мостом через Керченский пролив.

По словам Развожаева, в Севастополе якобы продолжались отражения атаки беспилотников, а также работали средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

Он также заявил, что в Балаклавском районе оккупанты якобы сбили два беспилотника.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму приостановили работу всех детских лагерей на фоне атак Сил обороны Украины по российской логистике.

Мы ранее информировали, что кампания украинских ударов по логистике и инфраструктуре Крыма превратила его в остров без света, воды и горючего.

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Дата публикации
Количество просмотров
284
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