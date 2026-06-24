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Американский сенат проголосовал за ограничение полномочий Трампа по вопросу войны с Ираном
Документ стал очередной попыткой Конгресса ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа.
Сенат США одобрил резолюцию, предусматривающую вывод американских военных из конфликта с Ираном.
Об этом сообщает CNN.
Как отмечает издание, принятие резолюции стало серьезным политическим сигналом для Белого дома и свидетельством того, что дальнейшее участие США в войне не оказывает единодушной поддержки среди законодателей.
Журналисты напоминают, что демократы уже не раз выносили на голосование инициативы по ограничению полномочий президента в сфере ведения военных действий как в Палате представителей, так и в Сенате.
«Эта кампания в последние недели постепенно получала все большую поддержку со стороны Республиканской партии, что вызвало гнев президента», — говорится в статье.
По информации CNN, за принятие резолюции проголосовали 50 сенаторов, в то время как 48 выступили против.
В то же время, документ имеет особый статус. Поскольку речь идет о согласованной резолюции, она не нуждается в подписи президента и формально не является законом. Несмотря на это, демократы в Палате представителей настаивают, что ее положения носят обязательный характер.
В Белом доме и администрации Трампа уменьшили значение голосования. Представители президента заявили, что результат стал возможным только из-за отсутствия части сенаторов-республиканцев во время заседания и не будет иметь практических последствий.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов США выдало 60-дневную лицензию, разрешающую производство, поставку и продажу иранской нефти.
Мы ранее информировали, что военная операция США на фоне обострения конфликта с Ираном уже стоила американскому бюджету около 40 миллиардов долларов.