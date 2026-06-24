Американский сенат проголосовал за ограничение полномочий Трампа по вопросу войны с Ираном

Конгресс США / © Associated Press

Реклама

Сенат США одобрил резолюцию, предусматривающую вывод американских военных из конфликта с Ираном.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечает издание, принятие резолюции стало серьезным политическим сигналом для Белого дома и свидетельством того, что дальнейшее участие США в войне не оказывает единодушной поддержки среди законодателей.

Реклама

Журналисты напоминают, что демократы уже не раз выносили на голосование инициативы по ограничению полномочий президента в сфере ведения военных действий как в Палате представителей, так и в Сенате.

«Эта кампания в последние недели постепенно получала все большую поддержку со стороны Республиканской партии, что вызвало гнев президента», — говорится в статье.

По информации CNN, за принятие резолюции проголосовали 50 сенаторов, в то время как 48 выступили против.

В то же время, документ имеет особый статус. Поскольку речь идет о согласованной резолюции, она не нуждается в подписи президента и формально не является законом. Несмотря на это, демократы в Палате представителей настаивают, что ее положения носят обязательный характер.

Реклама

В Белом доме и администрации Трампа уменьшили значение голосования. Представители президента заявили, что результат стал возможным только из-за отсутствия части сенаторов-республиканцев во время заседания и не будет иметь практических последствий.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США выдало 60-дневную лицензию, разрешающую производство, поставку и продажу иранской нефти.

Мы ранее информировали, что военная операция США на фоне обострения конфликта с Ираном уже стоила американскому бюджету около 40 миллиардов долларов.

Новости партнеров