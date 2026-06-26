Самый маленький замок в мире продают с очень странным условием: что ждет будущего владельца

Самый маленький замок в мире родят за 1,1 млн евро

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В немецком Гамбурге на берегу реки Альстер выставили на продажу уникальную историческую недвижимость — миниатюрный замок Геннеберг. Несмотря на наличие комфортной зоны отдыха и современной ванны-джакузи, роскошное неоготическое сооружение имеет существенные юридические ограничения для покупателей. По официальным документам этот архитектурный памятник оформлен как обычный садовый домик, поэтому его категорически запрещено использовать как полноценное жилье.

Об этом пишет DW.

История сказочной резиденции

Миниатюрный замок построили в конце девятнадцатого века для богатого почтового чиновника Альберта Геннеберга, мечтавшего провести там свою старость. Здание стало отражением захвата средневековой эстетикой и является уменьшенной копией древнего замка из Тюрингии в масштабе один до четырех. Чтобы придать резиденции подлинный вид искусственных руин, фасад украсили семейным гербом, а каменную кладку намеренно состарили разломами и трещинами.

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После смерти первого владельца постройка долгое время служила архивом и местом для репетиций любительского хора. В послевоенные годы замок был полностью запущен и постепенно разрушался, из-за чего в восьмидесятых годах городские власти даже готовили его к сносу. Только благодаря частному инвестору, выкупившему объект в девяностых годах, здание удалось спасти от уничтожения и превратить в охраняемый памятник архитектуры.

Особенности и стоимость замка

Общая площадь внутренних помещений замка составляет всего 70 квадратных метров, что делает его соразмерным со среднестатистической городской квартирой. Однако на этой скромной территории удалось разместить настоящий рыцарский зал, часовню и 12-метровую смотровую башню. Вокруг резиденции раскинулся зеленый парк площадью в три тысячи квадратных метров с редким дендрарием, частной террасой и выходом к воде.

Сейчас этот архитектурный памятник оценивается в 1,1 миллиона евро, хотя еще в 2024 году его начальная стоимость достигала почти двух миллионов. Поскольку постоянно жить в замке запрещено, риелторы предлагают использовать его в качестве культурного центра, репрезентативного офиса или художественного ателье. В последние двенадцать лет эта локация также имела огромный спрос для проведения романтических свадебных церемоний.

Напомним, в Галицком замке нашли тайную комнату, в которую не заходили столетиями. Подземелье, обнаруженное археологами, «законсервировалось» примерно в 1676 году во время польско-турецкой войны.

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