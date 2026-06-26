Найменший замок у світі продають із дуже дивною умовою: що чекає на майбутнього власника

Найменший замок у світі родають за 1,1 млн євро

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У німецькому Гамбурзі на березі річки Альстер виставили на продаж унікальну історичну нерухомість — мініатюрний замок Геннеберґ. Попри наявність комфортної зони для відпочинку та сучасної ванни-джакузі, розкішна неоготична споруда має суттєві юридичні обмеження для покупців. За офіційними документами ця архітектурна пам’ятка оформлена як звичайний садовий будиночок, тому її категорично заборонено використовувати як повноцінне житло.

Про це пише DW.

Історія казкової резиденції

Мініатюрний замок побудували наприкінці дев’ятнадцятого століття для заможного поштового чиновника Альберта Геннеберґа, який мріяв провести там свою старість. Будівля стала відображенням тогочасного захоплення середньовічною естетикою та є зменшеною копією давнього замку з Тюрингії у масштабі один до чотирьох. Щоб надати резиденції автентичного вигляду штучних руїн, фасад прикрасили родинним гербом, а кам’яну кладку навмисно зістарили розломами й тріщинами.

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Після смерті першого власника споруда тривалий час слугувала архівом та місцем для репетицій аматорського хору. У післявоєнні роки замок був повністю занедбаний і поступово руйнувався, через що у вісімдесятих роках міська влада навіть готувала його до знесення. Лише завдяки приватному інвестору, який викупив об’єкт у дев’яностих роках, будівлю вдалося врятувати від знищення та перетворити на охоронювану пам’ятку архітектури.

Особливості та вартість замку

Загальна площа внутрішніх приміщень замку становить лише 70 квадратних метрів, що робить його співмірним із середньостатистичною міською квартирою. Проте на цій скромній території вдалося розмістити справжній лицарський зал, каплицю та 12-метрову оглядову вежу. Навколо резиденції розкинувся зелений парк площею три тисячі квадратних метрів із рідкісним дендрарієм, приватною терасою та виходом до води.

Наразі цю архітектурну пам’ятку оцінюють у 1,1 мільйона євро, хоча ще у 2024 році її початкова вартість сягала майже двох мільйонів. Оскільки постійно жити в замку заборонено, рієлтори пропонують використовувати його як культурний центр, репрезентативний офіс або мистецьке ательє. Протягом останніх дванадцяти років ця локація також мала величезний попит для проведення романтичних весільних церемоній.

Нагадаємо, у Галицькому замку знайшли таємну кімнату, до якої не заходили століттями. Підземелля, яке виявили археологи, «законсервувалося» приблизно 1676 року під час польсько-турецької війни.

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