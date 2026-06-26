Чому звичайне чищення зубів може вбити собаку: ветеринари б’ють на сполох

Собака / © unsplash.com

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Планова чистка зубів, банальний рентген або стандартна операція — процедури, які тисячі власників собак вважають цілком безпечними. Проте виявилося, що під час звичайних хірургічних втручань у кожної п’ятої тварини артеріальний тиск падає до критично низького рівня.

Про це пише Earth.com.

Хто у зоні найвищого ризику

Дослідники ветеринарної клініки в Бельгії проаналізували 390 випадків анестезії. Вони шукали закономірності, які провокують небезпечний стан тварин. Клінічний термін цієї загрози — гіпотонія. Під загальним наркозом це означає, що середній тиск, який штовхає кров по організму, падає до позначки 60 або нижче і тримається так щонайменше 15 хвилин.

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«Гіпотонія часто зустрічається у собак під наркозом, і деякі з найсерйозніших ризиків хірургічна бригада може і повинна враховувати ще під час планування операції», — наголошує дослідниця.

За даними вчених, у людей подібні ризики давно вивчені: низький тиск гарантовано призводить до пошкодження органів. Тепер черга дійшла й до домашніх улюбленців.

Результати аналізу виявилися неочікуваними для багатьох власників. Найбільш уразливими до наркозу є цуценята віком до 12 місяців. Ймовірність розвитку гіпотонії у них втричі вища, ніж у дорослих собак. Ветеринари пов’язують це з незрілістю серцево-судинної системи, яка в перші місяці життя реагує на препарати зовсім інакше.

Окрім віку, критичним фактором є розмір тіла. Що менша і легша вага собаки, то вища ймовірність ускладнень. Кожні додаткові кілька кілограмів ваги додають тварині безпеки на операційному столі, тоді як крихітні породи на кшталт чихуахуа опиняються під постійним прицілом небезпеки.

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Вид операції також відіграє ключову роль. У собак, яким проводили операції на черевній порожнині, ризик критичного падіння тиску зростає у понад п’ять разів. Такі процедури порушують водно-электролітний баланс через крововтрати або накопичення рідини в кишечнику.

До того ж, проти тварин грає час. Кожна додаткова хвилина, проведена під анестезією, підвищує ймовірність гіпотонії приблизно на один відсоток. Під час тривалих операцій цей ризик накопичується, а сама тварина втрачає тепло, що лише погіршує ситуацію.

Як ветеринари можуть знизити ризики

Дослідження чітко продемонструвало, що правильний вибір методу знеболення рятує життя. Найефективнішим інструментом виявилася регіонарна анестезія — епідуральна блокада або відключення нервів у конкретній зоні. У тварин, яким застосовували цей метод, ризик погіршення стану знижувався в чотири рази.

«Блокування больових сигналів до того, як вони досягнуть мозку, означає, що собаці потрібно набагато менше анестезуючого газу для підтримки сну. А саме цей газ пригнічує роботу серця та розслаблює кровоносні судини», — пояснюють автори дослідження.

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Також суттєво допомагає апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ), який знижує ризик ускладнень вдвічі. Тепер, маючи повний список ризиків, ветеринари всього світу отримують реальний важіль для порятунку чотирилапих пацієнтів під час складних операцій. Власникам тварин радять обов’язково обговорювати з лікарем методи анестезії перед будь-яким втручанням.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чому собаки часто виляють хвостом, тоді як коти роблять це значно рідше.

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