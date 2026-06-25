Зеленский утвердил 40-дневную операцию для принуждения России к миру

Владимир Зеленский и Евгений Хмара / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой СБУ генерал-майором Евгением Хмарой утвердил 40-дневную операцию по оказанию давления на государство-агрессора, целью которой является принуждение России к окончанию войны.

Об этом глава государства сообщил в своих социальных сетях.

По словам президента, он заслушал доклад руководителя Службы безопасности относительно реализации плана «дальнобойных санкций», «санкций средней дальности», а также работы Центра специальных операций «Альфа» на фронте.

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«Утвердил проведение Службой 40-дневной операции по оказанию воздействия на государство-агрессора с целью побудить его к прекращению войны», — подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил эффективность подразделений СБУ в выполнении боевых задач и защите украинских позиций.

«Важно, что СБУ уже несколько месяцев подряд демонстрирует наиболее высокие показатели защиты позиций Украины на фронте благодаря применению дронов различных типов. ЦСО "Альфа" является лидером по количеству поражений личного состава и техники сил оккупанта», — отметил глава государства.

Помимо вопросов, связанных с действиями против России и работой спецподразделений, в ходе встречи отдельно обсуждались проблемы в сфере внутренней безопасности Украины.

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«Отдельно обсудили проблемы в сфере внутренней безопасности Украины», — сообщил президент.

Напомним, что украинская разведка фиксирует существенное ухудшение ситуации в России после серии дальнобойных ударов по ее территории, а также рост уровня тревожности среди россиян, который, согласно данным внутренних российских документов, превышает показатели, зафиксированные во время Курской операции.

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