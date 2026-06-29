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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
153
Время на прочтение
1 мин

Айла Фишер в белом платье со смелым декольте и обуви на платформе блистала на Уимблдоне

50-летняя австралийская актриса Айшла Фишер была запечатлена на Уимблдоне сегодня.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Айла Фишер

Айла Фишер / © Getty Images

Айли прибыла на первый день Уимблдонского теннисного чемпионата 2026 года в Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Для появления на спортивно мероприятии женщина выбрала белое платье длины макси с короткими рукавами и застежкой молнией по центру, которая была расстегнула на зоне декольте. Наряд актриса дополнила белым прямоугольным клатчем и кожаными босоножками на платформе.

Айла Фишер / © Getty Images

Айла Фишер / © Getty Images

Волосы Фишер были распущены и слегка накручены локонами, а на лице у нее были огромные черные солнцезащитные очки. Актриса направлялась на турнир, дефилируя перед фотографами и излучая уверенность.

Первый день теннисного состязания также посетили Дэвид Бекхэм с мамой Сандрой, а также его сын Ромео со своей девушкой. Приехали на теннис телеведущие Аманда Холден и Эшли Робертс.

Ким Тернбулл и Ромео Бекхэм / © Getty Images

Ким Тернбулл и Ромео Бекхэм / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
153
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