Айла Фишер в белом платье со смелым декольте и обуви на платформе блистала на Уимблдоне

Айла Фишер / © Getty Images

Реклама

Айли прибыла на первый день Уимблдонского теннисного чемпионата 2026 года в Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Для появления на спортивно мероприятии женщина выбрала белое платье длины макси с короткими рукавами и застежкой молнией по центру, которая была расстегнула на зоне декольте. Наряд актриса дополнила белым прямоугольным клатчем и кожаными босоножками на платформе.

Айла Фишер / © Getty Images

Волосы Фишер были распущены и слегка накручены локонами, а на лице у нее были огромные черные солнцезащитные очки. Актриса направлялась на турнир, дефилируя перед фотографами и излучая уверенность.

Реклама

Первый день теннисного состязания также посетили Дэвид Бекхэм с мамой Сандрой, а также его сын Ромео со своей девушкой. Приехали на теннис телеведущие Аманда Холден и Эшли Робертс.

Ким Тернбулл и Ромео Бекхэм / © Getty Images

Новости партнеров