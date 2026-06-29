Известная украинская актриса впервые рассказала об измене мужа и почему позволяет ему общаться с любовницей

Тамара Яценко / © скриншот с видео

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Известная украинская актриса Тамара Яценко, которая недавно раскрыла размер пенсии, впервые рассказала об измене своего мужа, актера Олега Коваленко.

Пара вместе уже почти 30 лет. Как выяснилось, в отношениях им пришлось пережить нелегкий период. В частности, у Олега Коваленко была любовница. Он закрутил роман на стороне, когда работал в свое время в Москве. Тамара Яценко в интервью Алине Доротюк рассказала, что узнала об измене — муж все ей сам рассказал. Она же сказала ему выбирать: или она, или любовница. Олег Коваленко остался с ней.

«Когда мой Олег уехал в Москву, семь лет он отсутствовал. Мне и родственники, и друзья говорили: "А ты что, не думаешь, что он там москвичку найдет себе?". Нашел! Она до сих пор звонит. Я говорила, если тебе лучше с той женщиной, я не буду возражать, как бы тебя ни любила. Ну, уже скоро 30 лет, как мы вместе. Но она ему периодически звонит», — говорит артистка.

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Тамара Яценко и Олег Коваленко

Правда, Олег Коваленко до сих пор поддерживает связь с любовницей. Как говорит Тамара Яценко, женщина периодически ему звонит. Коваленко хоть и неохотно, но отвечает.

«Он вернулся ко мне. Она звонит. Он ей напоминает, говорит: "Вот так вам и надо, вот пусть и бомбят". У них на эти темы разговоры. Да, он разговаривает. Она звонит. Ну, любит человек до сих пор, не нашла лучшего», — признается артистка.

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская рассказала о предательстве подруги. Знаменитость вспомнила, как из-за нее ее уволили из театра.

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