Уход за клубникой после плодоношения: как помочь ягоде восстановиться и заложить почки

Как ухаживать за клубникой после плодоношения

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Опытные огородники утверждают, что ориентировочно через 2-3 недели после сбора последнего урожая необходимо провести комплекс работ, который заложит прочный фундамент для будущего сезона. Смысл этих действий состоит в том, чтобы помочь растению обновиться, нарастить мощные корни и сформировать максимальное количество цветочных почек. В первую очередь нужно провести санитарную обрезку ягод.

Санитарная обрезка и очистка грядки

Первоочередной задачей является полное удаление старой вегетативной массы. Именно на старых листьях за период сбора урожая накапливается до девяноста процентов возбудителей разнообразных грибковых болезней и концентрируется большинство опасных вредителей.

При проведении санитарной обрезки важно убрать основную массу крупных листьев, но обязательно оставить неприкосновенной центральную точку роста, так называемое «сердце». Именно с этой молодой серединки куст впоследствии начнет активно выращивать новую, здоровую зелень.

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После завершения черновой обрезки необходимо тщательно вычистить грядку, собрав все мелкие остатки пожухлой травы и насыпавшиеся на землю сухие остатки. В то же время следует провести ревизию и удалить полностью пропавшие кустики. Такие растения легко выкапываются, поскольку имеют почерневшие, неработающие корни. Освободившиеся места оставляют чистыми, чтобы осенью высадить туда свежую качественную рассаду.

Стимулирующая подпитка и укрепление корневой системы

Для того чтобы обновленные кусты клубники быстрее компенсировали потерю зеленой массы, им необходима мощная питательная поддержка с повышенным содержанием азота и фосфора. Развитие подземной части растения во второй половине лета оказывает непосредственное влияние на то, сколько цветочных почек заложится на корни для плодоношения в следующем сезоне. Наилучший эффект дает одновременное сочетание азотного удобрения со специальным укоренителем.

Для приготовления питательного раствора на основе 10 литров воды хорошо подойдет переброженный куриный помет. Если для других огородных культур обычно берут пол-литровую банку концентрата, то для деликатной клубники эту порцию уменьшают до трети полулитровой банки.

Аммиачную селитру применяют при отсутствии комплексных или органических соединений, растворяя ровно 10 граммов порошка.

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К смеси добавляют качественный стимулятор корнеобразования. Количество вылитой под каждый куст жидкости регулируют индивидуально, ввиду плотности и начальной влажности почвы на участке.

Комплексная обработка от вредителей и болезней

Сразу после механической очистки и внесения удобрений необходимо защитить обнаженные растения от инфекций и насекомых. Опрыскивание рекомендуется проводить в вечерние часы, причем обрабатывать нужно не только самые обновленные кустики, но и поверхность почвы между ними, поскольку там могут оставаться личинки и споры грибков.

Для защиты готовят эффективную баковую смесь в 5 литрах воды, сочетая инсектоакарицид, например Вертимек в количестве 10 миллилитров для борьбы с клещами, тлей и трипсами, а также фунгицид Квадрис в дозировке 6 миллилитров для уничтожения возбудителей гнил и пятнистостей.

Поверхностное рыхление почвы для аэрации корней

За длительное время ухода и сбора ягод земля вокруг растений сильно прессуется и покрывается плотной коркой, перекрывающей доступ кислорода к подземной части куста. Поэтому финальным шагом восстановления грядки является обязательное рыхление.

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К этой процедуре приступают на следующий день после полива и опрыскивания, когда верхний пласт земли достаточно подсохнет и станет податливым. Учитывая, что корневая система клубники располагается очень близко к поверхности, погружать садовый инструмент глубоко строго запрещено. Достаточно аккуратно разбить корку и разрыхлить грунт на глубину всего двух-трех сантиметров, чтобы обеспечить корням возможность свободно дышать и при этом полностью избежать его механического повреждения.

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