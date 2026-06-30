Как охладить дом без кондиционера: испанский метод, который помогает пережить сильную жару

Жара / © Credits

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В стране, где летом температура нередко достигает +45 °C, многие люди обходятся без кондиционеров. Испанцы уже много лет используют простой способ, который помогает сохранять прохладу в доме даже в самые жаркие дни.

Об этом сообщило издание Express.

Летом в Испании температура воздуха чаще всего достигает +28…+35 °C, а в центральных и южных регионах во время жары столбики термометров могут показывать до +45 °C. В то же время, по оценкам специалистов рынка недвижимости Idealista, системами кондиционирования оснащено лишь около 41% жилых домов.

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Именно поэтому местные жители широко используют традиционные способы борьбы с жарой. Один из самых известных — метод полного затемнения жилища, который ещё называют «локдауном».

Его принцип прост: утром, примерно между 08:00 и 09:00 или сразу после пробуждения, наружные ставни плотно закрывают. Это помогает не допустить проникновения солнечных лучей и горячего воздуха в помещение. Открывают их уже после захода солнца, когда на улице становится прохладнее.

Большинство домов в Испании оборудованы наружными ставнями, которые почти полностью перекрывают доступ света. Если же их нет, аналогичную функцию могут выполнять плотные шторы или жалюзи.

Эксперты туристического портала Spainwise рекомендуют в самое жаркое время дня держать ставни, жалюзи или шторы закрытыми. Зато ночью и ранним утром стоит открывать окна, чтобы прохладный воздух естественным образом охладил помещение.

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Подобных советов придерживаются и пользователи Reddit. Они рекомендуют хорошо проветривать дом с самого утра, а затем закрывать окна и жалюзи до вечера. По их словам, если утром удалось охладить дом, главное — сохранить эту прохладу внутри и не впускать дневную жару. Если температура в доме ниже, чем на улице, открывать окна до вечернего похолодания также не рекомендуется.

Кроме того, пользователи обращают внимание на ещё одну распространённую в Испании привычку — избегать пребывания на улице во время сиесты. Именно в это время жара обычно достигает пика, а риск теплового удара значительно возрастает.

Напомним, ранее мы рассказывали о японском способе охлаждения дома без кондиционера, который спасает в жару.

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