Какие продукты нельзя хранить в морозилке, потому что испортятся, но их почему-то туда кладут

Какие продукты нельзя хранить в морозилке / © Фото из открытых источников

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Морозильная камера помогает сохранить продукты надолго и сократить количество пищевых отходов. Однако далеко не все можно безопасно замораживать. Некоторые продукты после размораживания теряют вкус, текстуру, полезные свойства и даже становятся непригодными для употребления. Эксперты по питанию советуют внимательнее относиться к тому, что попадает в морозилку. Вот список продуктов, которые лучше хранить другим способом.

Какие продукты нельзя хранить в морозилке и почему

Листовые салаты. Листья салата, шпината, рукколы и других зеленых культур почти полностью состоят из воды. При замораживании она превращается в кристаллы льда, которые разрушают структуру листьев. После размораживания зелень становится мягкой, водянистой и теряет аппетитный вид. Исключение — если вы планируете использовать ее для супов, соусов или смузи. Огурцы. Свежие огурцы также плохо переносят замораживание. После оттаивания они теряют хрусткость, становятся рыхлыми и выделяют много жидкости. Если необходимо сохранить огурцы, лучше их замариновать либо законсервировать. Помидоры для салатов. Замораживать свежие помидоры для последующего использования в салатах не рекомендуется. Их мякоть после размораживания становится водянистой, а кожура легко отслаивается. Впрочем, для приготовления соусов, рагу, супов или борща замороженные томаты вполне подходят. Картофель. Сырой картофель после замораживания часто становится сладковатым из-за изменения структуры крахмала. Кроме того, после приготовления она может иметь неприятную зернистую текстуру. Если нужно заморозить картофель, его лучше предварительно бланшировать или слегка отварить. Вареные макароны. Готовые макароны после размораживания часто слипаются, становятся мягкими и теряют свою упругость. Замораживать следует только блюда, где макароны соединены с соусом, который помогает сохранить их структуру. Мягкие сыры. Рикота, брынза, крем-сыр, маскарпоне и другие мягкие сыры после размораживания могут расслаиваться, терять однородность и становиться зернистыми. Замораживание больше подходит для сыров, которые впоследствии используют для запекания или натирания. Майонез. Майонез состоит из эмульсии растительного масла и воды. После замораживания эта структура разрушается, поэтому после размораживания соус расслаивается и не возвращает первичную консистенцию. Сметана и йогурт. Кисломолочные продукты после замораживания часто теряют однородность. Появляются комочки, отделяется сыворотка, а вкус меняется. Для выпечки или соусов их можно использовать, но для употребления в свежем виде они уже не подходят. Яйца в скорлупе. Замораживать сырые яйца вместе с скорлупой не рекомендуется. При замерзании жидкость внутри увеличивается в объеме, из-за чего скорлупа может треснуть. Если нужно заморозить яйца, следует предварительно разбить, слегка взбить и перелить в герметичный контейнер. Жареные блюда. Картофель фри, отбивные в панировке, жареная рыба и другие хрустящие блюда после морозильной камеры теряют свое главное преимущество — хрустящую корочку. После размораживания панировка становится мягкой и влажной. Арбуз, дыня и цитрусовые. После замораживания эти фрукты выделяют много сока и теряют упругость. Для свежего употребления они уже не подходят. Вместо этого их можно использовать для смузи, коктейлей или домашнего мороженого.

Какие продукты отлично переносят замораживание

Для длительного хранения в морозильной камере хорошо подходят:

ягоды;

брокколи;

цветная капуста;

зеленый горошек;

фасоль;

зелень;

сырое мясо;

птица;

рыба;

фарш;

домашние пельмени и вареники;

хлеб;

бульон;

готовые супы и рагу.

Как правильно замораживать продукты

Чтобы продукты максимально сохранили вкус и питательные свойства, соблюдайте простые правила:

охлаждайте готовые блюда перед замораживанием;

используйте герметичные пакеты или контейнеры;

удаляйте лишний воздух из упаковки;

подписывайте дату замораживания;

не замораживайте продукты, которые полностью разморозились.

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