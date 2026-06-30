Анджелина Джоли впервые раскрыла правду о новых отношениях после развода с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли / © Associated Press

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Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые раскрыла правду о своей личной жизни после развода с американским актером Брэдом Питтом.

Артисты разошлись в далеком 2016 году. С тех пор Брэд Питт уже успел наладить личную жизнь. Что же касается Анджелины Джоли, то официально ничего неизвестно о ее новых отношениях, хотя ей и приписывали романы. В интервью Yahoo! Entertainment знаменитость честно призналась, что же происходит в ее личной жизни.

Актриса поделилась, что после развода у нее не было романов. Более того, она даже за эти 10 лет не была ни на одном свидании. По словам Анджелины Джоли, она посвятила себя воспитанию детей.

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Анджелина Джоли / © Associated Press

«Если честно, я не ходила на свидание с тех пор, как развелась десять лет назад. Поэтому я будто вбиваю себе в голову, что этот аспект меня не сосредоточен в моей жизни, если я сосредотачиваюсь на своих детях, на своей семье», — признается артистка.

Отметим, Анджелина Джоли и Брэд Питт разорвали отношения в 2016 году. Пара была вместе в течение 12 лет, из которых два — в браке. Окончательно они развелись только в конце 2024-го. У бывших супругов есть шесть детей — приемные Мэддокс, Пакс и Захара и биологические Шайло, Вивьен и Нокс.

Кстати, недавно Брэда Питта обвинили в безразличии к дочери, поскольку он не появился на ее выпускном. На фоне этого в окружении актера сделали громкое заявление об Анджелине Джоли.

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