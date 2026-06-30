Как правильно выбирать крышки для консервации / © pixabay.com

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В сезон домашней консервации многие хозяйки задумываются, какие металлические крышки лучше выбрать для закатки банок — белые или желтые. На первый взгляд, они отличаются только цветом, однако на самом деле разница заключается в покрытии металла, а от этого зависит долговечность заготовок, безопасность продуктов и даже вкус консервации. Рассказываем, в чем особенности каждого вида крышек и для каких заготовок они подходят лучше всего.

Чем отличаются белые и желтые крышки

Основная разница заключается не в цвете, а в защитном материале.

Белые крышки изготовляют из жести, покрытой пищевым оловом или специальным защитным лаком. Такое покрытие хорошо защищает металл от контакта с продуктами и считается универсальным.

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Желтые крышки имеют дополнительное лаковое покрытие золотистого цвета. Оно обеспечивает лучшую защиту от кислот, соли и других агрессивных веществ, содержащихся в овощах, ягодах и фруктах.

Именно поэтому цвет часто является подсказкой назначения крышки.

Для каких заготовок лучше использовать белые крышки

Белые крышки отлично подходят для консервации:

варенье;

джемов;

компотов;

соков;

фруктового пюре;

сладких сиропов.

Если продукция не содержит большого количества уксуса или кислоты, качественной белой крышки будет достаточно.

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Когда следует выбирать желтые крышки

Желтые крышки рекомендуют использовать для:

маринованных огурцов;

помидоров;

кабачков;

грибов;

овощных салатов;

аджики;

лечо;

консервации с большим количеством уксуса или лимонной кислоты

Благодаря более крепкому защитному покрытию они лучше противостоят коррозии и реже окисляются во время длительного хранения.

Влияет ли цвет крышки на качество консервации

Сам по себе цвет не определяет качество. Самое важное, чтобы крышка была изготовлена из пищевой жести, имела ровную поверхность без царапин, вмятин и следов ржавчины.

Не менее важно обратить внимание на резиновое уплотнительное кольцо. Оно должно быть эластичным, без трещин и деформаций. Именно от него во многом зависит герметичность банки.

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Как выбрать качественные крышки

Перед покупкой внимательно осмотрите упаковку и сами крышки. Качественная продукция имеет следующие признаки:

ровное защитное покрытие без царапин;

отсутствие ржавчины и темных пятен;

крепкий металл без деформаций;

плотная и эластичная резинка;

указанный изготовитель и дата изготовления.

Лучше не покупать крышки, длительно хранившиеся во влажном помещении или имеющие даже незначительные повреждения.

Можно ли использовать крышки повторно

Специалисты советуют применять металлические крышки для консервирования всего один раз. После открывания банки уплотнитель уже не обеспечивает полной герметичности, а сам металл может деформироваться.

Повторное использование значительно повышает риск порчи консервации, появления плесени и проникновения в воздух.

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Какой вариант все же лучше

Однозначного ответа нет, ведь все зависит от того, что вы консервируете.

Белые крышки хорошо подходят для сладких заготовок и продуктов с низкой кислотностью. Желтые считаются более универсальными и устойчивыми к агрессивной среде, поэтому именно их большинство опытных хозяек используют для овощной консервации, маринадов и заготовок с добавлением уксуса.

Если вы планируете делать большие запасы на зиму, следует иметь дома оба вида крышек и использовать их в соответствии с типом продуктов. Такой подход поможет сохранить вкус домашних заготовок, избежать порчи консервации и обеспечить ее безопасное хранение в течение всего года.

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