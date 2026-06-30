В Украине из-за аномальной жары прибегли к экстренным решениям: заявление Минэнерго

Электроэнергия / © Associated Press

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Из-за аномальной жары, накрывшей Европу, украинская энергетическая система испытывает особую нагрузку. Для стабильного прохождения пиковых периодов потребления и уменьшения дефицита электроэнергии Министерство энергетики принимает срочные меры по сбалансированию ситуации.

Об этом написал первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмигаль.

По его словам, соответствующим службам и предприятиям энергетического сектора уже предоставлен ряд неотложных поручений. В частности, руководство требует рассмотреть вопрос изменения графиков ремонтов на энергоблоках атомных станций, чтобы производить больше света во время максимального потребления.

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Также энергетики должны срочно поднять мощность системы за счет других источников.

«Обеспечить в кратчайшие сроки завершение аварийно-восстановительных работ и ввод в работу оборудования тепловой генерации общей мощностью не менее 300 МВт. Обеспечить активное использование установок хранения энергии для дополнительного покрытия пиковых нагрузок и увеличения доступной мощности системы ориентировочно на 300 МВт», — говорится в распоряжении.

Кроме того, министерство приказало усилить привлечение дополнительной мощности через когенерационные установки и подготовить предложения, чтобы сделать их работу более эффективной.

Увеличение импорта света из Европы

Еще одним шагом для спасения системы станет помощь из-за границы. Государственным предприятиям поручили принять дополнительные меры по привлечению импорта электроэнергии из стран-партнеров Европейского Союза и проработать вопрос об увеличении объемов этого импорта.

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Энергетики сегодня делают все возможное, чтобы обеспечить стабильность снабжения светом. Однако в ведомстве подчеркивают, что надежность электросетей сейчас во многом зависит от действий украинцев.

«Насколько ситуация будет критической — зависит от каждого из нас. Помним, что разумное потребление электроэнергии в пиковые часы (17:00-22:00) является важным вкладом каждого в обеспечение надежного электроснабжения», — отметили в Министерстве.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал, сколько могут занять отключение света в Украине и назвал другую цифру. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что в Украине летом возможны отключения электроэнергии продолжительностью около 2-3 часов в сутки, в частности, в Киеве, Одессе, Днепре и прифронтовых регионах.

Также в Киеве 25 июня ввели экстренные отключения электроэнергии по команде НЭК «Укрэнерго». Ограничения действовали на левом берегу столицы. В ДТЭК отмечалось, что такие меры применялись для стабилизации работы энергосистемы в условиях повышенной нагрузки или дефицита мощности.

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