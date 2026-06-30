Отключение электричества 30 июня / © ТСН

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Из-за жары в Украине растет потребление электроэнергии, а непогода и российские обстрелы осложнили ситуацию в энергосистеме. Во вторник, 30 июня, во всех регионах страны введут временные ограничения на потребление электроэнергии.

Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго».

По состоянию на 09:30 30 июня уровень потребления электроэнергии был на 1,2% выше, чем в то же время предыдущего дня. Причиной стало повышение температуры воздуха и активное использование кондиционеров.

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По данным энергетиков, вечером 29 июня был зафиксирован суточный максимум потребления, превысивший показатель предыдущего рабочего дня на 7,9%.

В связи с ростом нагрузки на энергосистему с 17:00 до 22:00 во всех областях будут применяться меры по ограничению потребления. Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности, а для населения предусмотрены почасовые отключения объемом от 0,5 до 1 очереди. Информацию о графиках по конкретному адресу рекомендуется проверять на официальных ресурсах облэнерго.

«Напоминаем промышленным потребителям и бизнесу о возможности осуществления целевого импорта в объеме более 60% от собственного потребления. Это убережет вас от почасовых отключений и в то же время существенно поможет энергосистеме», — отмечают в компании.

В то же время из-за непогоды без электроснабжения остались около 600 населенных пунктов в восьми областях — Киевской, Черниговской, Житомирской, Волынской, Львовской, Черкасской, Тернопольской и Хмельницкой. В регионах продолжаются работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи.

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Кроме того, из-за российских обстрелов отключения электроэнергии зафиксированы в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Там, где позволяет обстановка с безопасностью, аварийные бригады уже восстанавливают электроснабжение.

Энергетики также призвали украинцев переносить использование мощных электроприборов на период с 10:00 до 15:00 и максимально экономно расходовать электроэнергию в вечерние часы — с 16:00 до 23:00.

«Внимание! Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)», — отметили в «Укрэнерго».

Напомним, ранее соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предупредил о скрытых угрозах в энергосистеме Украины и объяснил, будут ли отключать свет по 9 часов.

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