Что означает желтый цветок в камере iPhone: когда он появляется и как его отключить

Почему появляется значок цветка на камере iPhone / © pexels.com

Реклама

Он появляется не всегда, а лишь в определенных условиях, поэтому многие пользователи считают его случайным или даже ошибкой. На самом деле, это не сбой, а полезная функция смартфона.

Значок цветка в камере iPhone

Значок цветка на экране камеры iPhone сигнализирует об активации макросъемки. Это специальный режим, позволяющий снимать очень мелкие объекты с максимально близкого расстояния, сохраняя высокую детализацию.

Когда вы приближаете камеру к объекту на несколько сантиметров, iPhone автоматически переключается на сверхширокоугольный объектив и включает макросъемку. Именно в этот момент и появляется цветочная иконка на экране.

Реклама

Почему значок цветка появляется «внезапно»

Многим пользователям кажется, что значок возникает случайно. На самом деле он активируется автоматически, когда система определяет, что:

объект находится очень близко к камере;

требуется детализация мелких элементов;

целесообразно переключиться на ультраширокий объектив.

То есть iPhone сам «решает», когда включить макро, чтобы улучшить качество фото.

На которых iPhone работает макрорежим

Функция макросъемки доступна не на всех моделях. Обычно она есть на:

iPhone 13 Pro и более новых Pro-моделях

iPhone 14 Pro

iPhone 15 Pro

iPhone 16 (частично также в базовых версиях)

новейших поколениях

В моделях без дополнительного объектива (например, некоторые версии iPhone SE или e-модели) эта функция может быть недоступна.

Реклама

Как работает макросъемка на iPhone

Макрорежим использует сверхшироугольную камеру, которая позволяет:

фокусироваться на объектах на расстоянии до нескольких сантиметров;

снимать мелкие детали (текстуры, растения, предметы);

создавать фото с эффектом увеличения без потери резкости.

Это особенно полезно для снятия природы, еды, текстуры или мелких предметов.

Можно ли отключить цветок значок

Да, пользователь может отключить автоматическое переключение макрорежима.

Для этого нужно:

Реклама

Открыть «Настройки». Перейти в раздел «Камера». Найти опцию «Управление макрорежимом». Выключить или настроить вручную.

После этого iPhone не будет автоматически переключаться в макрорежим, а значок цветка будет реже или не будет активным.

Преимущества макрорежима

Макроразъем дает пользователям несколько важных преимуществ:

высокая детализация мелких объектов;

четкие фото с близкого расстояния;

автоматическое улучшение качества съемки;

возможность творческих ракурсов

FAQ

Что обозначает цветок на камере iPhone?

Значок цветка означает, что iPhone включил макрорежим, используемый для съемки объектов на очень близком расстоянии.

Реклама

Почему iPhone сам включает макрорежим?

iPhone автоматически активирует макросъемку, когда вы возносите камеру близко к объекту, чтобы улучшить резкость и детализацию фото.

Новости партнеров