Ловушка на дороге: аномальная жара в Украине уничтожает международную трассу (фото)

Жара в Украине / © pixabay.com

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На автомобильной трассе М-07 Киев — Ковель — Ягодин, которую называют «Варшавкой», из-за экстремально высокой температуры не выдерживает дорожное покрытие. Аномальная жара провоцирует опасные изменения на дороге, что создает серьезную угрозу водителям.

Об этом пишет служба обновления и развития инфраструктуры в Житомирской области.

Водителей призывают быть очень внимательными при движении по этой магистрали. Из-за теплового расширения от перегрева бетонные плиты на дороге деформируются, сдвигаются и поднимаются вверх. Это приводит к образованию опасных «трамплинов».

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Дорожники уверяют, что пытаются оперативно исправлять ситуацию, но опасность на дороге все равно никуда не исчезла.

Последствия аномальной жары / © Фото из открытых источников

«Дорожное покрытие систематически обследуется, все деформации подрядным предприятием ликвидируются оперативно, но опасность еще будет сохраняться — жара продолжается», — подчеркивают специалисты.

Улучшение погодных условий в ближайшее время не предполагается, поскольку солнце продолжает палить с высокой интенсивностью.

«По прогнозам синоптиков, пик жары придется на 1 и 2 июля, когда столбики термометров в южных и западных областях поднимутся до отметок +36… +38 ° C», — пишут в сообщении.

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Из-за экстремально высокой температуры воздуха и риска разрушения дорожного полотна вводятся специальные правила для водителей. Руководителям тяжеловесного транспорта напоминают, что из-за высоких показателей термометров на дорогах вводятся ограничения для движения фур.

Украину накрывает аномальная жара — последние новости

Напомним, июнь закончится в Украине жаркой погодой. По прогнозу синоптикини Наталки Диденко, 30 июня самая высокая температура ожидается на западе — до +38 градусов. На севере, в центре и на юге воздух прогреется до +30…+35 градусов. Ночью возможны кратковременные дожди в центральных регионах, вечером — на западе. В Киеве — сухо и жарко, до +34 градусов. Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.

К слову, аномальная жара оказывает негативное влияние не только на физическое, но и на психическое здоровье. Многие ощущают усиление тревоги, раздражительности и панических атак. Особую опасность высокие температуры представляют для тех, кто принимает антидепрессанты, поскольку эти препараты нарушают терморегуляцию организма. Специалисты советуют пить больше воды, охлаждать помещение и обращаться за помощью к психологу при усилении симптомов.

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