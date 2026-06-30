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Ловушка на дороге: аномальная жара в Украине уничтожает международную трассу (фото)
Синоптики предупреждают, что пик жары до 38 градусов впереди.
На автомобильной трассе М-07 Киев — Ковель — Ягодин, которую называют «Варшавкой», из-за экстремально высокой температуры не выдерживает дорожное покрытие. Аномальная жара провоцирует опасные изменения на дороге, что создает серьезную угрозу водителям.
Об этом пишет служба обновления и развития инфраструктуры в Житомирской области.
Водителей призывают быть очень внимательными при движении по этой магистрали. Из-за теплового расширения от перегрева бетонные плиты на дороге деформируются, сдвигаются и поднимаются вверх. Это приводит к образованию опасных «трамплинов».
Дорожники уверяют, что пытаются оперативно исправлять ситуацию, но опасность на дороге все равно никуда не исчезла.
«Дорожное покрытие систематически обследуется, все деформации подрядным предприятием ликвидируются оперативно, но опасность еще будет сохраняться — жара продолжается», — подчеркивают специалисты.
Улучшение погодных условий в ближайшее время не предполагается, поскольку солнце продолжает палить с высокой интенсивностью.
«По прогнозам синоптиков, пик жары придется на 1 и 2 июля, когда столбики термометров в южных и западных областях поднимутся до отметок +36… +38 ° C», — пишут в сообщении.
Из-за экстремально высокой температуры воздуха и риска разрушения дорожного полотна вводятся специальные правила для водителей. Руководителям тяжеловесного транспорта напоминают, что из-за высоких показателей термометров на дорогах вводятся ограничения для движения фур.
Украину накрывает аномальная жара — последние новости
Напомним, июнь закончится в Украине жаркой погодой. По прогнозу синоптикини Наталки Диденко, 30 июня самая высокая температура ожидается на западе — до +38 градусов. На севере, в центре и на юге воздух прогреется до +30…+35 градусов. Ночью возможны кратковременные дожди в центральных регионах, вечером — на западе. В Киеве — сухо и жарко, до +34 градусов. Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.
К слову, аномальная жара оказывает негативное влияние не только на физическое, но и на психическое здоровье. Многие ощущают усиление тревоги, раздражительности и панических атак. Особую опасность высокие температуры представляют для тех, кто принимает антидепрессанты, поскольку эти препараты нарушают терморегуляцию организма. Специалисты советуют пить больше воды, охлаждать помещение и обращаться за помощью к психологу при усилении симптомов.