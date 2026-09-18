"Вечная" закваска для хлеба: как приготовить дома

Хлеб можно приготовить на закваске / © pexels.com

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Домашний хлеб на закваске отличается уникальным вкусом и текстурой, а также дольше остается свежим. Однако многие думают, что процесс создания закваски сложен. На самом же деле закваску можно сделать даже на собственной кухне.

Об этом пишет kingarthurbaking.

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Как сделать закваску дома

Для этого смешивают пшеничную муку и воду в соотношении один к одному (это самая распространенная пропорция, но бывают и другие).

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В последующие дни ее ежедневно «кормят»: выбрасывают часть старой смеси и добавляют свежую воду и муку. В смеси постепенно появляются пузырьки, характерный кисловатый, но приятный запах, напоминающий едва забродившие яблоки. Это означает, что закваска активна и готова к работе. На весь процесс выведения закваски обычно требуется 5-7 дней.

Температуру в комнате желательно держать стабильно теплой (+22-26 °C), ведь это влияет на активность микроорганизмов.

Однако если вы храните закваску в холодильнике, ее следует «кормить» 1-2 раза в неделю. Также раз в неделю следует переливать закваску в чистую емкость, чтобы избежать плесени.

Раньше мы писали о том, как лучше хранить хлеб, чтобы он оставался свежим как можно дольше. Больше об этом читайте в новости.

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