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Курс валют на субботу, 19 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 19 сентября.
Национальный банк установил официальный курс валют на субботу, 19 сентября. Перед выходными доллар прибавил 3 коп. Евро упал на 21 коп. Злотый — потерял 8 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,66 (+3 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,23 (-21 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,75 (-8 коп.).
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 21 сентября. После выходных евро и злотый немного потеряют в цене.
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