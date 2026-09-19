Курс валют на субботу, 19 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют / © Associated Press

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Национальный банк установил официальный курс валют на субботу, 19 сентября. Перед выходными доллар прибавил 3 коп. Евро упал на 21 коп. Злотый — потерял 8 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,66 (+3 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,23 (-21 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,75 (-8 коп.).

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 21 сентября. После выходных евро и злотый немного потеряют в цене.

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