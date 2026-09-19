Річка з сотнями крокодилів прийматиме змагання Олімпіади: деталі

Річку з крокодилами обрали для змагань з веслування на Олімпіаді-2032 / © pexels.com

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Річку Фіцрой у Рокгемптоні, Австралія, затвердили як місце проведення змагань із веслування та каное під час Олімпійських і Паралімпійських ігор 2032 року в Брісбені.

Про це повідомило видання Unillad.

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Фахівці перевірили ділянку річки, де планують облаштувати змагальну трасу. Зокрема, вони вивчали особливості течії та коливання рівня води, а також роботу дамби Фіцрой. Крім того, під час оцінювання враховували погодні, вітрові та екологічні умови, які можуть спостерігатися під час проведення Ігор.

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Для детальнішої перевірки спеціалісти також провели випробування безпосередньо на воді та використали моделювання. Це дозволило проаналізувати, якими можуть бути течія, хвилі та вітер за різних умов.

За результатами оцінювання Всесвітня федерація веслування та відповідна міжнародна федерація каное погодили використання річки Фіцрой як майданчика для олімпійських і паралімпійських змагань.

Однак BBC Sport звернула увагу на іншу обставину: в оприлюднених результатах технічної оцінки не йшлося про приблизно 500 морських крокодилів, які, за інформацією видання, живуть у цій річці.

Морські крокодили становлять небезпеку для людини. За інформацією Croc Attack, дорослі представники цього виду, як і нільські крокодили, здатні нападати на людей, а такі випадки можуть закінчуватися смертю.

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За даними організації, протягом останніх років унаслідок нападів морських крокодилів у середньому гинуть 120–130 людей на рік. Водночас реальна кількість жертв може бути більшою, оскільки повні дані, зокрема з Нової Гвінеї, відсутні.

У Croc Attack припускають, що фактично морські крокодили можуть бути причетні приблизно до 150–200 смертей щороку. Більшість таких випадків, за наведеними оцінками, припадає на Індонезію.

Голова GIICA Стівен Конрі повідомив, що управління продовжує працювати разом із Brisbane 2032 та міжнародними спортивними федераціями. Сторони опрацьовують вимоги до майбутніх спортивних об’єктів, їхнє проєктування, можливі способи зниження ризиків, а також попередні результати проведених оцінок.

За словами Конрі, майбутні об’єкти мають приносити користь регіону і після завершення Олімпійських та Паралімпійських ігор 2032 року. Очікується, що інфраструктура на річці Фіцрой матиме довгострокове економічне та соціальне значення для Рокгемптона й Центрального Квінсленду.

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Організатори також розраховують, що проведення олімпійських змагань у Рокгемптоні допоможе розвитку спорту на місцевому рівні, підтримає регіональну економіку та дозволить громадам Квінсленду отримати користь від проведення Ігор.

Олімпійський чемпіон висловив занепокоєння

Триразовий олімпійський чемпіон з веслування Дрю Джинн скептично оцінив вибір річки Фіцрой для проведення стартів на Олімпіаді-2032. У коментарі BBC Radio він заявив, що має запитання не лише щодо крокодилів, а й до самих умов майбутніх змагань.

Серед того, що його непокоїть, Джинн назвав ризик підтоплень, рівність умов на різних доріжках і віддаленість Рокгемптона від Брісбена. На його думку, це може вплинути на враження від Ігор як для спортсменів, так і для глядачів.

Говорячи про крокодилів, колишній веслувальник зазначив, що австралійських тварин не боїться, хоча особисто ніколи не опинявся поруч із таким хижаком.

«Я впевнений, що я б веслував швидше, я впевнений, що всі спортсмени веслували б швидше.», — сказав Джинн.

Водночас він дав зрозуміти, що не вважає крокодилів головною проблемою майбутньої локації. За його словами, це питання порушували ще на ранньому етапі обговорення.

«Такі речі, як переміщення крокодилів з річки, викликають у вас таке запитання: „Невже міжнародне веслування хоче наражати спортсменів на небезпеку через такі речі?“, — зазначив спортсмен.

Що відомо про морських крокодилів

Морський, або гребінчастий, крокодил (Crocodylus porosus) мешкає як у солоних і солонуватих водоймах, так і в прісних річках. Його ареал простягається від східного узбережжя Індії через Південно-Східну Азію до півночі Австралії та Мікронезії.

Це найбільша сучасна рептилія у світі. Самці можуть виростати приблизно до 6 метрів завдовжки та важити 1000–1500 кілограмів. Самки значно менші — їхня довжина зазвичай не перевищує близько 3 метрів.

Морський крокодил є хижаком, який переважно полює із засідки. До його здобичі можуть належати риби, ракоподібні, земноводні, плазуни, птахи та ссавці. Відомі також випадки полювання на інших великих хижаків, зокрема акул.

Цей вид вважається небезпечним для людини. Водночас від 1996 року він має у Червоному списку МСОП статус виду, що викликає найменше занепокоєння.

У минулому на морських крокодилів активно полювали через їхню шкіру. Нині серед загроз для виду називають браконьєрство та втрату природного середовища існування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що під час показового годування в парку дикої природи в Папуа-Новій Гвінеї крокодил напав на працівника. Чоловік дістав тяжкі травми та згодом помер у лікарні.

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