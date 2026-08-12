Переповнений пором перекинувся в озері, де кишать крокодили: багато жертв і зниклих безвісти

Крокодил / © Associated Press

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У Зімбабве на озері Каріба перекинувся пором. Аварія сталася на великій африканській водоймі, у якій велика кількість крокодилів та бегемотів. Щонайменше 15 людей загинули, а ще 27 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомило видання Daily Express.

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Зазначається, що 77 пасажирів дивом врятувалися. Людям вдалося дістатися до невеликого острова на озері, де вони чекали на прибуття човнів.

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За даними місцевої влади, пором був розрахований на перевезення максимум 90 осіб. Втім, згідно з квитковими записами, на борту перебувало щонайменше 114 дорослих пасажирів, а також п’ять членів екіпажу.

Водночас чиновники вважають, що справжня кількість людей на судні може бути вищою, бо невідома кількість дітей, які не досягли віку для придбання квитка, але могли подорожувати. Дані про таких малолітніх пасажирів не вносять до відповідних записів.

Місцевий депутат Муца Муромбедзі розповів, що пором має важливе значення для сільських громад, які мешкають навколо Каріби. Люди користуються ним, зокрема, щоб дістатися міста Каріба.

Зазвичай така подорож займає близько п’яти годин, тому пором є важливою транспортною ланкою для мешканців віддалених районів.

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Озеро Каріба — найбільше у світі штучне водосховище за об’ємом. Воно розташоване на кордоні Зімбабве та Замбії.

Величезне озеро є середовищем існування численних популяцій нільських крокодилів і бегемотів, що робить пошуки людей, які могли вижити у воді, ще небезпечнішими.

Як повідомлялося, Колумбію вдарив потужний землетрус магнітудою 7,4, унаслідок якого загинули щонайменше 70 людей. Влада побоюється, що під завалами зруйнованих будівель можуть залишатися люди. Найбільше загиблих зафіксували у Перейрі — місті в одному з головних кавових регіонів країни.

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