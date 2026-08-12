Кавові зерна / © Pexels

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Експорт кави з Колумбії, яка є головним постачальником у світі, частково призупинено через руйнівний землетрус. Стихійне лихо порушило роботу головного порту країни та спричинило блокування ключових автомагістралей.

Про це повідомив голова Asoexport Густаво Гомес, передає Reuters.

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За його словами, Буенавентура, головний порт експорту кави Колумбії, фактично недоступний для транспортування.

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«Кавові операції із постачання наразі призупинені. Можливо, будуть окремі, але наразі експорт кави зупинено. Немає жодного конкретного офіційного повідомлення про те, коли дорога буде повністю відкрита», — сказав він.

Керівники портових терміналів оцінюють збитки. Інші порти в Картахені та Санта-Марті на карибському узбережжі Колумбії не повідомляли про серйозні збої, але перенаправлення кави на північ ускладнилося гострою нестачею вантажівок.

«Переробні підприємства все ще оцінюють пошкодження. Поки що не надходило повідомлень про серйозні структурні пошкодження кавових млинів, але на роботу впливають перебої з електроенергією, проблеми з підключенням та особистий вплив на працівників, зокрема людей, які втратили свої домівки», — сказав Гомес.

Ситуацію з постачанням кави ускладнює те, що багато транспортних компаній і підприємств, які переробляють каву, зосереджені саме в районі вирощування кави, який постраждав від землетрусу. Їхня робота також була порушена.

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© AP

© AP

© AP

На тлі новин про землетрус ціни на ф’ючерси на арабіку в Нью-Йорку різко коливалися: спочатку вони піднялися до максимуму за кілька тижнів, а потім трохи знизилися. Трейдери намагаються оцінити, наскільки землетрус вплине на виробництво та доставлення кави.

Колумбія є другим за величиною виробником арабіки у світі. У 2025 році країна виробила 13,4 млн мішків кави по 60 кг.

Навіть після того, як дороги та підприємства відновлять роботу, з експортом кави можуть виникнути нові проблеми. Річ у тім, що накопичену через перебої каву доведеться одночасно відправляти за кордон. Це може спричинити затори та перевантаження в портах, через що постачання затримуватимуться ще більше.

Колумбія щомісяця експортує близько мільйона 60-кілограмових мішків кави. Тому навіть один день перебоїв може призвести до затримки значних обсягів експорту.

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Потужний землетрус у Колумбії — останні новини

Нагадаємо, 10 серпня у Колумбії стався потужний землетрус магнітудою 7,4 за шкалою Ріхтера. Епіцентр поштовхів зафіксували поблизу селища Сан-Хосе-дель-Пальмар у провінції Чоко на тихоокеанському узбережжі Колумбії. Через стихійне лихо обвалилися будинки. Під завалами можуть залишатися люди.

Видання El Tiempo зауважує, що президент країни Абелардо де ла Еспріелья оголосив про національне лихо. За останніми даними губернатора Чоко від вечора 11 серпня, через землетрус постраждали 10 124 сім’ї, 43 178 потерпілих, 14 загиблих та 139 поранених. Також 3199 пошкоджених будинків та майже півтисячі зруйнованих. Є безвісти зниклі, 29 постраждалих муніципалітетів.

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