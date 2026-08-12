Гематоми на всьому тілі та суд: дружина відомого ведучого заявила про насильство в шлюбі

Яся Гармаш та В’ячеслав Гармаш / © Instagram

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Режисерка Яся Гармаш заявила про фізичне насильство у шлюбі з ведучим В’ячеславом Гармашем і повідомила, що готується до судового процесу та розлучення.

Про те, що відбувалося у подружньому житті, Яся тривалий час не розповідала публічно. Тепер вона наважилася заговорити про пережите. Режисерка опублікувала фотографії, на яких видно численні синці на її тілі. За словами жінки, ці травми стали наслідком дій чоловіка. Вона також стверджує, що після розриву дізналася про його зради. Окремо Яся згадала про неприйнятну поведінку В’ячеслава у спілкуванні з його колегами.

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«Я готуюся до суду з колишнім чоловіком. Він відома людина в Україні, і саме тому мені особливо довго було страшно говорити вголос про те, що відбувалося за зачиненими дверима. На цій фотографії — не якась історія з інтернету. Це я. Життя, про яке мовчала. І жінка, якою я поступово перестала себе впізнавати», — написала Яся.

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Допис Ясі Гармаш / © скриншот

Допис Ясі Гармаш / © скриншот

За словами режисерки, ситуація у шлюбі погіршилася настільки, що В’ячеслав, як вона стверджує, втратив контроль над власною поведінкою. Зрештою чоловік залишив Ясю разом із дітьми у Нідерландах.

Історія отримала продовження у коментарях до допису. Дівчина на ім’я Дар’я представилася колишньою партнеркою В’ячеслава Гармаша. Вона заявила, що під час їхніх стосунків чоловік також проявляв хитрість і корисливість.

Допис Ясі Гармаш та коментарі Дар’ї / © скриншот

Допис Ясі Гармаш та коментарі Дар’ї / © скриншот

Публічних коментарів самого В’ячеслава Гармаша щодо звинувачень Ясі у відкритих джерелах наразі немає. Також невідомо, яким буде його подальший юридичний захист у справі.

Зазначимо, В’ячеслав Гармаш був ведучим програми «У пошуках істини». Після початку повномасштабного вторгнення він виїхав за кордон разом із родиною. Нині, за інформацією з відкритих джерел і чутками в Мережі, Гармаш може перебувати у США, де продовжує діяльність у медійній сфері.

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Яся Гармаш та В’ячеслав Гармаш / © Instagram

Нагадаємо, нещодавно Костянтин Темляк після гучних обвинувачень у насильстві й розбещенні зробив несподівану заяву з фронту.

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