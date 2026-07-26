Ця кава може уповільнювати старіння: вчені назвали найкорисніший варіант

Кава / © unsplash.com

Реклама

Регулярне вживання фільтрованої кави може бути пов’язане з повільнішим біологічним старінням, тоді як розчинна кава — з незначним його прискоренням.

Про це свідчать результати нового дослідження, повідомляє Daily Mail.

Науковці проаналізували дані про здоров’я 49 414 дорослих із середнім віком 56 років. Вони порівняли звички учасників щодо вживання кави зі змінами в ДНК, які використовують для оцінювання біологічного віку.

Реклама

У людей, які пили фільтровану каву, зафіксували нижчий рівень прискореного старіння. Найпомітніший зв’язок спостерігали серед тих, хто вживав понад три чашки напою на день.

Натомість розчинну каву пов’язали з незначним збільшенням біологічного віку — приблизно на 0,1–0,2 року. Така залежність була більш вираженою серед чоловіків, людей старшого віку та курців.

Дослідники припускають, що різниця може бути пов’язана зі способом оброблення кави та вмістом корисних сполук. Зокрема, фільтрований напій може містити більше хлорогенової кислоти, якій приписують протизапальні властивості та позитивний вплив на обмін речовин.

Водночас автори наголосили, що дослідження було спостережним, тому не доводить прямого впливу певного виду кави на швидкість старіння. На результати також могли вплинути спосіб життя, стан здоров’я та соціально-економічні чинники учасників.

Реклама

Нагадаємо, дослідники знайшли ще одне можливе пояснення користі кави для організму. У лабораторних моделях природні сполуки напою активували рецептор, що бере участь у захисті клітин від пошкоджень і запалення.

Новини партнерів