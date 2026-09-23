ЗСУ повернули контроль над територією біля Западного: DeepState оновив мапу фронту

ЗСУ / © Getty Images

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Сили оборони України повернули контроль над територією поблизу села Западне Дворічанської громади Харківської області.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState після оновлення мапи бойових дій 22 вересня.

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За даними аналітиків, українські військові продовжують просування у лісовому масиві західніше Дворічної на Куп’янщині.

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Зокрема, штурмовики 23-го окремого штурмового полку корпусу "Хартія" останнім часом зачистили ще близько 2 кв. км лісу, витісняючи російських військових з обладнаних опорних пунктів.

Западне розташоване на Куп’янському напрямку. До повномасштабного вторгнення у селі проживали близько 350 людей.

Раніше речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що російський плацдарм на правому березі Осколу поступово скорочується під тиском українських військових. За його словами, ключовим населеним пунктом, який утримують росіяни на цій ділянці, залишається Дворічна.

Раніше у Криму, на аеродромі в Саках, українські військові уразили російський літак Су-24. Ступінь пошкоджень уточнюється. У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА. У Старомлинівці, Покровську та Покровському уражено пункти управління російськими дронами. У Довжанську на Луганщині уражено склад боєприпасів. У Ровеньках і Бердянську уражено бази зберігання пального. У Суворовому та Рисовому в окупованому Криму уражено пости технічної розвідки «Гренадер». За даними Генштабу, удари були завдані 15 вересня та в ніч проти 16 вересня 2026 року.

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