Реактивні дрони рухаються над Україною: один летить у напрямку Києва, ще кілька — над Дніпропетровщиною

Сирена

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У ніч проти 23 вересня в Україні зафіксували рух кількох реактивних безпілотників у різних регіонах.

За даними моніторингових каналів, один реактивний БпЛА перебував у районі Козина Київської області та рухався у напрямку Києва.

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Ще один реактивний безпілотник пролетів повз Славутич на Чернігівщині курсом на південь.

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На Дніпропетровщині також фіксували кілька реактивних цілей. Один БпЛА рухався на заході області повз Широке північним курсом, ще реактивні дрони перебували в районі Магдалинівки та прямували на захід.

Крім того, звичайний БпЛА рухався з півдня у напрямку Новомиколаївки Запорізької області.

Станом на 00:51 повітряна тривога була оголошена у Київській, Сумській, Харківській, Кіровоградській та низці інших областей.

Українців закликають стежити за повідомленнями Повітряних сил та перебувати в укриттях до офіційного відбою.

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