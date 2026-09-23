Після осіннього рівнодення життя цих знаків Зодіаку може змінитися

Осіннє рівнодення / © ТСН.ua

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23 вересня Сонце переходить у знак Терезів.

У популярній астрології Терези пов'язують із партнерствами, компромісами, взаємністю та важливими рішеннями у стосунках з іншими людьми.

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Тому після рівнодення частина людей може помітити, що питання, які ще недавно здавалися другорядними, раптом виходять на перший план.

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Хтось визначатиметься зі стосунками.

Хтось — із робочим партнерством.

Хтось — із тим, де варто поступитися, а де потрібно чіткіше відстоювати власні інтереси.

Особливо помітним цей період може бути для Терезів, Овнів, Раків і Козорогів.

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Терези

Для Терезів починається особистий сезон.

Сонце входить у їхній знак, тому головною темою стає оновлення власних цілей, бажань і планів на майбутнє.

Може з'явитися відчуття, що настав час перестати підлаштовуватися під чужі очікування.

Особливо це стосується ситуацій, де Терези довго намагалися зберегти мир ціною власного комфорту.

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Після 23 вересня може стати простіше зрозуміти:

чого я насправді хочу;

де мені потрібен компроміс;

а де — чітке рішення.

Цей період може відкрити нову сторінку у стосунках, роботі або особистих планах.

Овен

Для Овнів головною темою стають партнерства.

Може з'явитися необхідність переглянути стосунки з людиною, яка відіграє важливу роль.

Це може бути партнер.

Колега.

Клієнт.

Діловий союзник.

Або людина, з якою давно існує напруження.

Після рівнодення Овнам може бути складніше діяти лише за принципом «я сам знаю, як краще».

Доведеться враховувати позицію іншої сторони.

Іноді це призведе до компромісу.

А іноді — до розуміння, що компроміс більше неможливий.

Рак

Для Раків зміни можуть торкнутися дому, родини та внутрішньої стабільності.

Може виникнути потреба переглянути домашні обов'язки.

Повернутися до питання житла.

Обговорити ситуацію з близькими.

Або нарешті визначитися, що дає відчуття безпеки, а що давно його руйнує.

Раки можуть гостріше відчувати дисбаланс між тим, скільки вони віддають іншим, і тим, скільки отримують у відповідь.

Після 23 вересня може настати момент, коли це питання вже не вдасться ігнорувати.

Козоріг

Для Козорогів рівнодення може підсвітити професійну сферу.

Може виникнути необхідність визначитися з подальшим напрямком.

Продовжувати старий проєкт.

Брати на себе більше відповідальності.

Шукати нову роботу.

Або переглядати відносини з керівництвом.

Для Козорогів цей період може стати моментом, коли доведеться чесно відповісти собі:

чи відповідає теперішня робота тому, куди я хочу рухатися далі?

Іноді зміни почнуться не з пропозиції, а з внутрішнього рішення більше не погоджуватися на старі умови.

Чому рівнодення може стати переломним

Осіннє рівнодення символічно пов'язане з балансом.

А в астрології перехід Сонця у Терези ще більше підсилює цю тему.

Тому найближчі тижні можуть показати, де баланс уже порушений.

У роботі.

У стосунках.

У родині.

У розподілі відповідальності.

Для когось це буде не найзручніше усвідомлення.

Але саме воно може запустити зміни.

Які події можуть стати важливими

Після 23 вересня особливе значення можуть мати:

розмови про майбутнє;

нові домовленості;

рішення щодо партнерства;

зміна ролей у стосунках;

професійна пропозиція;

необхідність вибрати між двома варіантами.

Головне — не намагатися зберегти стару рівновагу, якщо вона існувала лише тому, що одна сторона постійно поступалася.

Головний урок періоду

Початок сезону Терезів нагадує:

баланс — це не коли всі задоволені.

Баланс — це коли домовленість не руйнує жодну зі сторін.

Для Терезів, Овнів, Раків і Козорогів кінець вересня може стати моментом, коли це стане особливо очевидним.

І саме після цього може початися новий етап.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва та інші езотеричні практики не є науками. Такі прогнози мають символічний або розважальний характер і не повинні бути єдиною підставою для важливих життєвих рішень.

Нагадаємо, що раніше астрологиня назвала знаки зодіаку, які не хочуть жити біля моря

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