О чем говорили Зеленский и Трамп: журналистка раскрыла новые подробности

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

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Закрытая встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа прошла в положительном ключе. Украинская сторона заявила о готовности к энергетическому перемирию, а также подняла вопросы Starlink и систем Patriot.

Об этом сообщила корреспондентка Newsmax Нана Саджая со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

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«Высокопоставленный украинский чиновник сообщил мне, что двусторонняя встреча Трампа и Зеленского была „очень хорошей. Что касается тона и восприятия, она была очень позитивной«, — говорится в сообщении Саджаи.

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По словам источника журналистки, украинская сторона подтвердила свою «готовность к энергетическому перемирию».

Также чиновник сообщил корреспондентке, что 23 сентября вечером украинские переговорщики встретятся с европейцами — представителями стран E3: Франции, Германии и Великобритании. Во время встречи стороны должны обсудить «возможные усилия и идеи деэскалации для Уиткоффа и Кушнера, а после этого дать им возможность поговорить с российской стороной».

По словам чиновника, украинская сторона также нарушила использование Starlink для поражения целей на территории России. Трамп сказал: «Вам нужно поговорить об этом с Илоном (Маском — ред.)».

Кроме того, стороны обсудили вопросы лицензирования производства Patriot. В то же время источник отметил, что «это долгосрочный вопрос».

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Встреча Зеленского и Трампа — что обсудили стороны

После встречи с Трампом 22 сентября Зеленский рассказал о ее ключевых итогах. По его словам, Украина и США обсуждают идею энергетического перемирия: Киев готов прекратить удары по российской энергетике и НПЗ на месяц, если РФ сделает то же самое.

Зеленский выразил готовность к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным и подчеркнул, что ради мира сторонам необходимо сесть за стол переговоров.

Президент Украины также предложил Трмпу привлечь к давлению на Москву лидера Китая Си Цзиньпина и выразил надежду на введение США «адских санкций» против РФ. В то же время Зеленский отметил, что Россия продолжает искать способы обходить ограничения и уже добилась снятия санкций с двух олигархов.

Отдельно в ходе переговоров обсуждалось усиление ПВО: Украина просит у США «зимний пакет» с системами Patriot и ракетами для подготовки к холодному периоду.

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