Швеція надасть зброю та амуніцію для українських військових на понад 40 млн доларів

Швеція надасть зброю та амуніцію для українських військових на понад 40 млн доларів

Офіційне рішення повинен ухвалити парламент країни у понеділок, 28 лютого.

Уряд Швеції готовий надати для України як допомогу у протистоянні російському вторгненню зброю, амуніцію та продукти для українських військових.

Про це повідомляє суспільний телеканал Sveriges Television з посиланням на пресконференцію міністра оборони країни Пітера Хультквіста та прем'єр-міністра Швеції Магдалени Андерссон.

Магдалена Андерссон назвала це рішення винятковим, але необхідним, оскільки йдеться про безпеку цілої Європи.

“Нашій безпеці найкраще сприяє той факт, що ми зараз підтримуємо здатність України захищатися від Росії”, - зазначила вона.

За словами очільника оборонного відомства Швеції Пітера Хультквіста, українській армії передадуть:

5000 одноразових протитанкових гранатометів Armor Shot 86;

5000 захисних жилетів;

5000 шоломів;

135 000 польових пайків.

Офіційне рішення з приводу військової допомоги ухвалить шведський парламент у понеділок, 28 лютого. Більшість у Риксдазі підтримує таке рішення.

Міністр оборони країни не уточнив, коли саме і в який спосіб зброя та амуніція потрапить до ЗСУ.

Загальна вартість цієї допомоги становить 400 мільйонів шведських крон (близько $43 млн).

Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про виділення Україні термінової допомоги в розмірі 110 млн євро.

Читайте також: