"Привид Києва": український пілот вже знищив 10 російських літаків

Від початку війни український пілот збив десять ворожих літаків.

Легендарний український пілот, якого прозвали "Привидом Києва", вже збив десять літаків Росії, яка від 24 лютого почала активно нападати на Україну.

Про це інформує Служба безпеки України.

"Його називають "Привидом Києва", хоча він захищає нашу безпеку, мов справжній Янгол. У небесних боях український пілот вже збив 10 літаків окупантів. Так тримати. Разом переможемо!", - сказали в СБУ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

корабліЄкатери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: