Російські окупанти влучили у житловий будинок в Бучі

Російські окупанти влучили у житловий будинок в Бучі

У будинку є люди.

Сьогодні, 27 лютого, під час обстрілу зі сторони Ворзеля російські окупанти влучили у житловий 5-поверховий будинок в Бучі Київської області на вулиці Бориса Гмирі. Пошкоджено дах будівлі.

У будинку є люди. Є постраждалий. Про це повідомили мешканці житлового комплексу.

Буча

Буча