Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Російські окупанти влучили у житловий будинок в Бучі

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти влучили у житловий будинок в Бучі

Буча

У будинку є люди.

Сьогодні, 27 лютого, під час обстрілу зі сторони Ворзеля російські окупанти влучили у житловий 5-поверховий будинок в Бучі Київської області на вулиці Бориса Гмирі. Пошкоджено дах будівлі.

У будинку є люди. Є постраждалий. Про це повідомили мешканці житлового комплексу.

Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча

Нагадаємо, сьогодні ж, 27 лютого, ворожий снаряд влучив у житлову 9-поверхівку в Бучі на вул. Вокзальна 101.

Після влучання почалася пожежа, яку локалізували.  Там ніхто не постраждав, мешканці встигли перейти у сховище.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація