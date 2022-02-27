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Российские оккупанты попали в жилой дом в Буче

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Российские оккупанты попали в жилой дом в Буче

Буча

В доме есть люди.

Сегодня, 27 февраля, при обстреле со стороны Ворзеля российские оккупанты попали в жилой 5-этажный дом в Буче Киевской области по улице Бориса Гмыри. Повреждена крыша здания.

В доме есть люди. Есть пострадавший. Об этом сообщили жители жилищного комплекса.

Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча

Напомним, сегодня же, 27 февраля, вражеский снаряд попал в жилую 9-этажку в Буче по ул. Вокзальная, 101.

После попадания начался пожар, который локализовали. Там никто не пострадал, жильцы успели перейти в убежище.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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