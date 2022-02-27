Российские оккупанты попали в жилой дом в Буче

Российские оккупанты попали в жилой дом в Буче

В доме есть люди.

Сегодня, 27 февраля, при обстреле со стороны Ворзеля российские оккупанты попали в жилой 5-этажный дом в Буче Киевской области по улице Бориса Гмыри. Повреждена крыша здания.

В доме есть люди. Есть пострадавший. Об этом сообщили жители жилищного комплекса.

Буча

Буча