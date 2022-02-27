Азовцы уничтожают технику врага на улицах Харькова

Харьков контролируется украинскими военными.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. В настоящее время происходит зачистка города от останков врагов.

Утро четвертых суток войны началось с уничтожения вражеской техники в Харькове. Около 8 часов была замечена колонна на улице Шевченко. Азовцы-территориальщики уничтожили четыре единицы бронетехники. Видео горящих машин в своем телеграмм-канале выложил председатель Харьковской областной ячейки Национального Корпуса Константин Немичев.

Остатки группы оккупантов спрятались в находящейся рядом школе №134. «Школа, в которой я учился оккупирована боевиками РФ. Но не надолго», – пообещал Константин Немичев.

Второй горячей точкой в Харькове стала улица Саперная, на которой в 10 часов азовцы подвели технику врага.

Как подчеркнул в своем сообщении глава Харьковской областной государственной администрации, российские бойцы массово покидают позиции. В Харькове Вооруженным Силам Украины сдались в плен десятки российских бойцов. Кое-кто пытается спрятаться между гражданским населением, но харьковчане бдительны и всячески помогают ВСУ, Нацполиции, подразделению терробороны Азов Харьков.