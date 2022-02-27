Азовці нищать техніку ворога на вулицях Харкова

Харків контролюється українськими військовими.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. Наразі відбувається зачистка міста від рештки ворогів.

Ранок четвертої доби війни почався зі знищення ворожої техніки у Харкові. Близько 8-ої години була помічена колона на вулиці Шевченка. Азовці-територіальники знищили чотири одиниці бронетехніки. Відео палаючих машин у своєму телеграм-каналі виклав голова Харківського обласного осередку Національного Корпусу Костянтин Немічев.

Рештки групи окупантів сховалися в школі №134, що знаходиться поряд. «Школа, в якій я навчався окупована бойовиками РФ. Але не надовго», – пообіцяв Костянтин Немічев.

Другою гарячою точкою у Харкові стала вулиця Саперна, на якій о 10 годині азовці підбили техніку ворога.

Як підкреслив у своєму повідомленні голова Харківської обласної державної адміністрації, російські бійці масово покидають позиції. У Харкові Збройним Силам України здалися в полон десятки російських бійців. Дехто намагається сховатися поміж цивільним населенням, але харків’яни пильні та всіляко допомагають ЗСУ, Нацполіції, підрозділу тероборони Азов Харків.