Путин уже использовал две трети боевой мощи России – представитель Пентагона

Путин уже использовал две трети боевой мощи России – представитель Пентагона

По состоянию на утро 27 февраля, российские войска запустили более 320 ракет по территории Украины.

Президент РФ Владимир Путин во время вторжения в Украину использовал две трети общей боевой мощи России.

Как передает CNN, об этом заявил журналистам в воскресенье высокопоставленный чиновник министерства обороны США.

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Несмотря на применение такого ресурса, Кремлю не удалось совершить желаемую молниеносную военную операцию в Украине. Однако, как отметили в Пентагоне, треть военной мощи российских вооруженных сил все еще остается за пределами Украины.

По оценкам Минобороны США, к утру 27 февраля российские войска запустили более 320 ракет по территории Украины. Большинство из них — баллистические ракеты малой дальности.

Напомним, в воскресенье, 27 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин приказал привести силы сдерживания своей страны, включая ядерное оружие, в повышенную боевую готовность. В Белом доме уже отреагировали на решение Кремля.

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