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За дві доби мобілізували майже 100 тисяч осіб - Генштаб

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За дві доби мобілізували майже 100 тисяч осіб - Генштаб

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За словами Залужного, "щодня наші лави міцніють".

За дві доби в Україні мобілізували майже 100 тисяч осіб.

Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний.

"Нам протистоїть одна з найбільших армій світу. Але ми сильніші! І щодня наші лави міцніють. За 2 доби мобілізовано майже 100 тисяч громадян, з них половина – резервісти Сил ТРО ЗСУ", - написав він у Facebook.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський 24 лютого підписав указ про загальну мобілізацію. Загальній мобілізації підлягають далеко не всі військовозобов’язані громадяни України.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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