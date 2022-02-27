За дві доби мобілізували майже 100 тисяч осіб - Генштаб

За дві доби мобілізували майже 100 тисяч осіб - Генштаб

За словами Залужного, "щодня наші лави міцніють".

За дві доби в Україні мобілізували майже 100 тисяч осіб.

Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний.

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"Нам протистоїть одна з найбільших армій світу. Але ми сильніші! І щодня наші лави міцніють. За 2 доби мобілізовано майже 100 тисяч громадян, з них половина – резервісти Сил ТРО ЗСУ", - написав він у Facebook.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський 24 лютого підписав указ про загальну мобілізацію. Загальній мобілізації підлягають далеко не всі військовозобов’язані громадяни України.