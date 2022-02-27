Рейтинг Зеленського злетів до 91% - опитування

В перемогу у війну вірить 70% українців.

В такий важкий для України час вдалося дізнатись думки населення щодо подій, цікаво, що у перемогу над Росією вірять 70 відсотків громадян, а в українського президента, аж 91%.

Це стало відомо за результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

За їхніми даними, 70% опитаних впевнені, що Україна зможе відбити напад російських окупантів, 16% - не впевненні. Рівень віри у власні Збройні Сили за останній тиждень суттєво зріс. У жодному регіоні не спостерігається переважання песимістичних настроїв. Найвищий рівень впевненості у Збройних Силах - на Заході та у Центрі (75-78%). Відносно нижчий – На Півдні та Сході (64-66%).

"91% українців підтримують дії Президента Зеленського. Не підтримують – 6%, не змогли відповісти – 3%. Важливо, що з грудня 2021 року підтримка дій Президента України зросла втричі. У всіх регіонах країни спостерігається надзвичайно високий рівень підтримки Зеленського: на Заході та у Центрі (більше 90%), на Сході та Півдні – понад 80%", - зазначили у групі.

варто зазначити, що аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 26-27 лютого 2022 р.