Рейтинг Зеленского взлетел до 91% — опрос

В победу в войну верят 70% украинцев.

В такое тяжелое для Украины время удалось узнать мнения населения о событиях, интересно, что в победу над Россией верят 70 процентов граждан, а в украинского президента — 91%.

Это стало известно по результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг»

По их данным, 70% опрошенных уверены, что Украина сможет отразить нападение российских оккупантов, 16% – не уверены. Уровень уверенности в собственные вооруженные силы за последнюю неделю существенно вырос. Ни в одном регионе не наблюдается преобладания пессимистических настроений. Самый высокий уровень уверенности в Вооруженных Силах – на Западе и в Центре (75-78%). Относительно ниже – на Юге и Востоке (64-66%).

"91% украинцев поддерживают действия Президента Зеленского. Не поддерживают – 6%, затруднились ответить – 3%. Важно, что с декабря 2021 года поддержка действий Президента Украины выросла в три раза. Во всех регионах страны наблюдается чрезвычайно высокий уровень поддержки Зеленского: на Западе и в Центре (более 90%), на Востоке и Юге – более 80%", — отметили в группе.

Следует отметить, что аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,2%. Сроки проведения: 26-27 февраля 2022 г.