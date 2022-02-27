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Счастье и Станица Луганская оказались на грани гуманитарной катастрофы

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Счастье и Станица Луганская оказались на грани гуманитарной катастрофы

Необходима помощь Красного Креста.

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай обратился за помощью к Красному Кресту в связи с ситуацией в городах Счастье и Станица Луганская.

Соответствующий призыв глава области выложил в Сети.

"Населенные пункты оккупированы и почти уничтожены, российские оккупанты почти сравняли их с землей. Нет коммуникаций и возможности их восстановить", – говорится в сообщении.

"Обращаюсь в международные гуманитарные организации с призывом о помощи Красному Кресту Украины. Российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законным украинским властям оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу!" – написал глава Луганской области.

Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы Населенные пункты оккупированы и почти уничтожены,...

Опубликовано Сергей Гайдай Воскресенье, 27 февраля 2022 г.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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