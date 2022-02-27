Счастье и Станица Луганская оказались на грани гуманитарной катастрофы

Счастье и Станица Луганская оказались на грани гуманитарной катастрофы

Необходима помощь Красного Креста.

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай обратился за помощью к Красному Кресту в связи с ситуацией в городах Счастье и Станица Луганская.

Соответствующий призыв глава области выложил в Сети.

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"Населенные пункты оккупированы и почти уничтожены, российские оккупанты почти сравняли их с землей. Нет коммуникаций и возможности их восстановить", – говорится в сообщении.

"Обращаюсь в международные гуманитарные организации с призывом о помощи Красному Кресту Украины. Российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законным украинским властям оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу!" – написал глава Луганской области.