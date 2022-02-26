В городе Счастье закончились еда и вода: людей эвакуируют

В городе Счастье закончились еда и вода: людей эвакуируют

Со вчера было эвакуировано более 200 человек.

Сотрудники ГУ ГСЧС Украины в Луганской области на школьном автобусе (спасатели за рулем) и бригада скорой проводят эвакуацию желающих из г. Счастья в с.Петропавловка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В городе Счастье находятся около 500 человек. Отсутствует еда.

В 11:00 чрезвычайники довезли продукты первой необходимости из Петроваловки в г. Счастье (хлеб и воду).

В то же время в г. Счастье здание 32 ГПСЧ повреждено. Спасатели же выполняют свою работу и продолжают работу по помощи населению всем необходимым.

Так, со вчера было эвакуировано более 200 человек.