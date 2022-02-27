Майже на 54 мільйони доларів: США надають Україні додаткову гуманітарну допомогу

Ця допомога дає змогу гуманітарним організаціям підтримувати громадян.

США вирішили надати додаткову гуманітарну допомогу народу України майже на $54 млн.

Про це 27 лютого повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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"США надають додаткову гуманітарну допомогу народу України майже на $54 млн. Ця допомога дає змогу гуманітарним організаціям підтримувати громадян України і тих, хто нещодавно постраждав від неспровокованого і невиправданого нападу Росії", – йдеться у повідомленні.